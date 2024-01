Insiste Alejandra Gutiérrez en que proyecto de fotomultas no es recaudatorio

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutérrez Campos, descartó que el proyecto de las fotomultas que arrancó en diciembre sea recaudatorio. Dijo que se trata de un programa de seguridad vial para evitar que más conductores mueran al volante.

Argumentó que no es recaudatorio porque las multas bajaron hasta el 50% de su costo anterior y que se pueden intercambiar por trabajo social.

“Yo sí quiero ser bien tajante en el tema, esto no es recaudatorio, tenemos que verlo de manera integral, tan no es recaudatorio que las multas bajaron al 50%, no las incrementamos, las bajamos al 50% para que fueran accesibles, segundo, por otro lado, se puede intercambiar por trabajo social y tercero que es lo más importante, lo que nos interesa es la vida de la gente y que estén en buenas condiciones”, dijo.

Recordó el accidente de auto donde cinco jóvenes murieron la semana pasada en León en el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

“Es un tema de seguridad vial, acabamos de ver un accidente trágico donde mueren jóvenes, donde quedan lesionados, no solamente son los que mueren, son las personas que quedan lesionadas que no pueden caminar, que no pueden volver a trabajar”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad explicó que es un proyecto nuevo que se irá ajustando sobre la marcha aunque el proceso se ha cuidado de manera detallada.

“Es un proyecto nuevo, que puede tener área de oportunidad claro, todo lo que emprendes va a tener áreas de oportunidad, lo iremos subsanando, se ha cuidado el proceso, pero como todo, va a ir viendo cómo se comporta la gente, el propio sistema, la parte tecnológica, es un proceso que se toman foros y luego se estarán evaluando”, añadió.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, informó que se contratará a una empresa para sumar manos que se necesitan para poder llevar a cabo el programa leonés.

“Se va a contratar, es una empresa donde se van a firmar los contratos de confidencialidad de datos, la protección de datos personales y se va a estar entregando desde el envío de la fotografía, la validación de Policía Vial que ellos son los que califican la infracción, la entregan y el espacio que tiene un ciudadano de cinco días lo que a su derecho convenga”, dijo.