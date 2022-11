Dirigentes de PAN y Morena piden a Ernesto Prieto no realizar actos anticipados de campaña

El presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, aseguró que el equipo jurídico del partido ya está investigando el supuesto destape de Ernesto Prieto Ortega para contender en las elecciones del 2024 como candidato de Morena en Guanajuato.

“Serenos morenos”, dijo el panista e invitó al director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el morenista Ernesto Prieto papá, a que se ponga a trabajar en la dependencia federal que de por sí, aseguró, deja mucho que desear.

“Vamos a estar atentos a que no hayan actos anticipados de campaña, eventualmente nosotros estamos ya con nuestro equipo jurídico, en su momento denunciaremos en caso de que así sea este tema. Lo que sí es cierto y lo que tenemos que dejar claro es que no se desgasten, en Guanajuato Morena no va a pasar, del perfil ¿Qué les puedo decir? Viene de la 4T”, dijo.

López Mares comentó que todavía faltan 572 días para las campañas y que el funcionario federal allegado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no sabe respetar las reglas del juego, luego de que un video donde aparece en su fiesta de cumpleaños y al parecer destapa sus aspiraciones para contender en las elecciones por Guanajuato, se difundiera en las redes sociales.

Por su parte, la presidenta de Morena en Guanajuato, Adriana Guzmán, dijo que todavía no son los tiempos electorales y que en Guanajuato cuentan con bastantes opciones, además de que le apuestan a la paridad y a una encuesta que realizan para elegir a la mejor opción que los represente.

“Yo creo que estamos poniendo ahí cosas, sin embargo, yo creo que tenemos en Morena bastantes opciones para este 2024 y eso es lo importante, también esperamos los tiempos donde salga la convocatoria correspondiente y donde también recordemos que aquí se respeta mucho la paridad, tenemos que tener opciones tanto de mujeres como de hombres y que también se lleva una encuesta donde la ciudadanía y los militantes decidirán quién es la persona que desean que los represente”, comentó.

Dijo que no hay una pugna como tal, pues son Morena y todos son compañeros del mismo movimiento de la Cuarta Transformación.