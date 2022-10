“No es cierto que estamos militarizando al país”: Malú Mícher

Durante la presentación de su Cuarto Informe Legislativo en León, la senadora de Morena por Guanajuato, Malú Mícher, aseguró que no va a permitir que la oposición siga diciendo que el gobierno federal quiere militarizar al país.

Recordó que será esta semana cuando la ley para que la Guardia Nacional permanezca en las calles hasta el 2028 se votará en el Congreso de Guanajuato y que pese a que los gobiernos municipales de Irapuato, Celaya y León municipios panistas–, la han solicitado, los legisladores de Acción Nacional van a votar en contra.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“No vamos a permitir que la oposición siga diciendo que este país se está militarizando, debía darle vergüenza a la gente de Guanajuato y ahora lo van a votar esta semana en el Congreso local se van a atrever, la mayoría de Acción Nacional, a pesar de que el gobernador ha solicitado la presencia de la Guardia Nacional, a pesar de que nos han llamado desde Irapuato, desde Celaya, desde León, para solicitar la presencia de la Guardia Nacional”, comentó.

Incluso aseguró que en caso de que el país se estuviera militarizando no habría libertad de expresión y algunas otras libertades y derechos de los que hoy gozan las y los mexicanos.

Local Reforma electoral representaría un retroceso de 30 años en México

“Debía darles vergüenza porque no es cierto que estamos militarizando el país, parece que no conocen la historia de Latinoamérica, parece que no conocen cómo se ha militarizado Latinoamérica, fue a través de la fuerza, fue a través de la guerra, fue a través de las Fuerzas Militares”; agregó.

La senadora presentó su informe junto con los legisladores David Martínez y Emmanuel Reyes, al primero, el canciller Marcelo Ebrard le mandó un video para felicitarlos y se reprodujo en el evento, y al final, se escuchó el grito eufórico por parte de los asistentes de “Marcelo, Marcelo, Marcelo”.

Por su parte, la senadora Malú Mícher pidió un aplauso para el abogado Jorge Marcelino Trejo, quien la acompañó en el evento y fue contundente en decir que no aspira a presidente de México ni a la gubernatura de Guanajuato “No aspiro a la presidencia, ni a la gubernatura”.