Ernesto Prieto Ortega levanta la mano para candidatura a gobernador de Guanajuato

El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, aseguró que no descarta participar en el proceso para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Ernesto Prieto Ortega refirió que por el momento se encuentra dedicado a la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, por lo que será el propio partido de Morena el que designe a su candidata o candidato a la gubernatura del estado; sin embargo, dijo que no descarta su participación, para en su momento levantar la mano para esa posición.

“Si nos toca estar ahí, vamos a estar, pero ahorita nos ocupa y nos preocupa los encargos que nos dio el señor presidente y vamos sobre de eso, a cumplir primero (…) a mí me han propuesto, de mí no van a escuchar hablar mal de un compañero, ni tampoco de adversarios, yo no voy hablar mal de nadie, yo no tengo por qué hablar mal, la gente está cansada de tanto pleito”, argumentó el funcionario federal, tras cuestionarle sobre las intenciones de otros de sus compañeros, como las senadoras Malú Micher Camarena, Antares Vázquez Alatorre o el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.





Morena comienza a mover sus “corcholatas” rumbo a 2024.





En cuanto a la posibilidad de que Morena pueda alternar la gubernatura del estado, tras poco más de tres décadas de gobiernos encabezados por Acción Nacional, Ernesto Prieto Ortega aseguró que esto será posible, de acuerdo a los índices de inseguridad registrados y en donde la ciudadanía ya ha manifestado un hartazgo sobre esta situación.

“Claro que sí y los vamos a sacar (del gobierno) vean los índices de inseguridad que vivimos, es lamentable todo esto que está pasando, muy lamentable, yo crecí en una Salamanca que andábamos a altas horas de la noche y no pasaba nada, andábamos caminando, jugando de niños, a mí tocó jugar en la calle Juárez (…) tiene que haber un relevo, es por el bien de Guanajuato”.

Inicia posicionamiento en redes sociales

A partir de la semana pasada, la figura de Ernesto Prieto Ortega ha comenzado a ser posicionada a través de redes sociales, pues incluso fue creada una página de Facebook denominada “Ernesto Prieto Ortega La Esperanza de Guanajuato” y que funciona bajo la cuenta @Mex4TGto.

Aunado a ello, comenzó a circular un video del propio Ernesto Prieto Ortega, en donde da un discurso en el que señala que Guanajuato fue el artífice de la primera gran transformación que tuvo el país y que en 2024 podría ser el estado que encamine al país a otro rumbo, en donde las personas no estén alejadas de las decisiones tomadas por los poderes políticos y económicos.

“Eso es lo que les queremos pedir a ustedes, que nos ayuden, que nos apoyen para transformar a este bello, hermoso, trabajador estado de Guanajuato, la historia de la primera gran transformación de este gran país se la debemos a Guanajuato”, dijo Ernesto Prieto Ortega.

Ernesto Prieto Ortega se desempeñó como director de la Lotería Nacional desde el primero de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, pues a partir del primero de octubre fue nombrado director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Prieto Ortega ya fue candidato a la gubernatura de Guanajuato y lo hizo bajo las siglas del Partido del Trabajo y en 1994 participó como candidato a la presidencia municipal de Salamanca.

Ha sido una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato e incluso en su momento fue coordinador y enlace de la campaña de la defensa del voto y la democracia, emprendida tras la elección de 2006. (Con información de Oscar Reyes).