Detecta Salud uso de activador en zapateros, “No lo traíamos en el radar”: Daniel Díaz

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que hasta el momento no han detectado pacientes que usen fentanilo en el estado, sin embargo, dijo que lo que descubrieron en sus trabajos de campo fue el uso de un activador (químico) en las personas que laboran en la industria zapatera.

Díaz Martínez dijo que “no lo traían en el radar”, sin embargo, ya están investigando más sobre el tema aunque y ejemplificó que se usa a manera de solvente y que el químico es utilizado para pegar las suelas.

“Hay algo que yo he tenido que aprender, hemos identificado una sustancia que es el activador que yo no traía en mi radar, posiblemente ustedes la conocen y estamos investigando un poco más al respecto, repito, dividiendo muy bien lo que nosotros hacemos que son temas de prevención”, comentó.

Comentó que de acuerdo a las encuestas que realizan con los jóvenes de entre 15 y 16 años de edad se dieron cuenta que quienes lo usan son personas mayores que trabajan en las fábricas de calzado.

TRABAJO EN CONJUNTO

Ante esta situación, dijo que la Secretaría de Salud va a trabajar con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el sector empresarial, así como con los municipios para crear estrategias que disminuyan el consumo de la sustancia.

“Es una especie de solvente, que igual que en algún momento se etiquetó al thinner para que no fuera consumido por ninguna persona de la misma manera vamos a trabajar”, agregó.

Detalló que por parte de las autoridades de Salud van a trabajar en la prevención de adicciones, mientras que Seguridad tendrá que trabajar en el combate a las drogas y algunos municipios están pensando en recordar los horarios laborales al sector obrero.

NO HAY FENTANILO

Daniel Díaz Martínez aseguró que hasta el momento no ha detectado el uso de fentanilo en la entidad, pero que se están preparando y previniendo ante una situación de estas.

Además dijo que hay dos tipos de fentanilo, el de uso médico y para la creación de drogas, que no tiene que ver con el otro.

“Todo mundo habla de él, pero nadie lo conoce, al menos en Guanajuato no hemos identificado casos, yo mencionaba en la glosa que tenemos bien estudiado el uso del fentanilo que está el de uso farmacológico y el que se utiliza para la fabricación de drogas de manera clandestina y el uso farmacológico no tiene nada que ver, la declaración del presidente me parece impresionante, es un medicamento que se ha utilizado durante mucho tiempo y me parece que hay un poco de ignorancia”, agregó.