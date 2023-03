Secretario de Seguridad no descarta presencia de fentanilo en Guanajuato

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, dijo que hasta el momento no han registrado una sola detención por portación de fentanilo en la entidad, sin embargo, aseguró que eso no quiere decir que no exista.

Si bien comentó que hay la posibilidad de que pudiera ser que la droga ya circula en el estado, las autoridades hasta el momento no tienen el registro de manera oficial de que así sea.

“Principalmente mariguana y la droga conocida como cristal son las de mayor número de aseguramiento aquí en Guanajuato… yo no tengo ninguna detención de fentanilo en Guanajuato, ni una sola, no quiere decir que no exista, no hemos registrado una sola detención por fentanilo en Guanajuato (...) Pudiera, pero no tenemos registro si a través de detenciones o aseguramientos, haya existido fentanilo en Guanajuato”, comentó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

En cuanto a los operativos que se están realizando en la carretera León-Lagos donde el miércoles asesinaron a tres personas y durante las últimas semanas ha habido una serie de denuncias por robo principalmente del lado de Jalisco, el funcionario estatal dijo que se trata de una carretera federal.

Informó que por parte de Guanajuato se han realizado tres operativos de contención y que si ha habido detenciones.

“Carretera federal ¿Verdad? De jurisdicción federal ¿Sí? Nos coordinamos con las autoridades federales, es su jurisdicción y nos coordinamos con ellos, Por supuesto (están funcionando los operativos), por supuesto, y más, repito y como ya lo había dicho en otras entrevistas, con puntualidad la inmensa mayoría de los robos se estaban dando del lado del estado de Jalisco”; agregó.

En cuanto a la carretera Salamanca que conduce hacía los Apaseos comentó que también tienen un operativo en coordinación con la Guardia Nacional desde marzo del año paso y van a la baja.

“Salamanca hasta la salida Querétaro por los Apaseos traemos una coordinación con la Guardia Nacional donde tenemos una baja en la incidencia, cuando empezamos en un 65%, sigue habiendo incidentes y seguimos reforzando”, añadió.