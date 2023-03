Consumo de drogas y crímenes en Guanajuato, por desintegración familiar: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la desintegración familiar sería una de las causas por las que se incrementó el consumo de drogas en Guanajuato y que a la postre eso generaría un incremento en la violencia, porque las bandas delincuenciales han visto que en el estado hay mercado para los estupefacientes y por ello se disputan la plaza.

Durante su conferencia de prensa mañanera del viernes, Andrés Manuel López Obrador dijo que así como Guanajuato se volvió un estado próspero en materia económica y con empleos, por el otro lado se descuidó el tema de la unión familiar, lo que sería la génesis para lo que él consideró un incremento en el consumo de las drogas.

“En Guanajuato es donde padecemos más de crímenes. ¿Y cómo, si es un estado próspero, con crecimiento económico, con empresas? ¿Qué sucedió? Bueno, se descuidaron, hubo problemas de desintegración de las familias, empezaron a llegar las maquiladoras a pagar, también muy bajos salarios y a trabajar el hombre, a trabajar la mujer, los hijos sin atención, el gobierno nunca llevó a la práctica políticas públicas para atender a la gente y de repente empieza a consumirse droga y no sólo los jóvenes, sino los trabajadores.

“Me decía un dirigente empresarial de Guanajuato que, de cada 10 trabajadores que les aplican el antidoping, siete aparecen como consumidores. Gravísimo, eso no se da en Tabasco; es más, no se da en Jalisco, no se da en Sinaloa”, dijo el Presidente en su mañanera.

Por ello, López Obrador señaló que en Guanajuato “hay más crímenes que en Sinaloa y que en Jalisco, la sede de los cárteles, porque si hay consumo, entonces hay un mercado y se pelean por el mercado las bandas y hay confrontación, hay violencia”.

Andrés Manuel López Obrador dijo que por ello deben fortalecerse los valores culturales, morales, espirituales, “procurar que no se desintegren las familias, que todos, como ha sido siempre en las familias, estemos pendientes de los jóvenes y de los familiares. Y también que los amigos ayuden en la escuela, que todos ayudemos”.





Dijo que eso debe ser lo fundamental y mientras ello se da, el gobierno debe hacer frente para combatir el narcotráfico.

“(Tenemos que) hacer todo esto que es fundamental y desde luego combatir el narcotráfico, pero primero el que se atienda a los jóvenes, se atiendan las causas, porque si esto que estoy exponiendo sobre Guanajuato se extiende a todo el país, pues entonces sí sería muy difícil enfrentar el problema”.

Durante la semana, Andrés Manuel López Obrador se refirió en tres ocasiones a Guanajuato y a los hechos violentos del municipio y lo atribuyó al tema de las drogas, esto en la coyuntura en la que el gobierno de México y el de Estados Unidos han lanzado pronunciamientos sobre el tema de los estupefacientes y sobre las afectaciones provocadas por el fentanilo.