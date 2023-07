¡Debo no niego, pago no tengo! Demanda empresario por 162 millones de pesos al Municipio

León, Gto.- El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que son dos los procesos legales interpuestos por las afectaciones al predio de un particular que se generaron con la obra del Distribuidor Vial Benito Juárez , con las que se busca cobrar 162 millones de pesos.

Explicó una demanda es contra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la otra contra el municipio de León, y que si bien el empresario se acercó con la pasada administración, al no llegar a un acuerdo decidió emprender la demanda contra la administración de Héctor López Santillana.

“Son dos afectaciones, son dos polígonos, se ha acercado, esto lo ha hecho desde la administración pasada, estuvo también buscando que se cubriera el pago de esta afectación, nosotros estamos en la mejor disposición, entiendo que hay dos procesos legales, uno contra la SCT y otra contra el municipio y estamos nosotros esperando a ver qué se resuelve”, dijo.

Jiménez Lona señaló que antes de actuar lo que necesitan es la certeza y la orden de un juez para entablar una forma de pago, pues reconoció que la obra sí afectó.

“Lo que necesitamos primero es la certeza y la orden de un juez, ya generando eso estaremos platicando la forma de pago (...) No es un acuerdo de no pagar, simplemente la obra afectó a un particular, él tiene sus escrituras, más que autorización se consintió”, agregó.

Comentó que el acuerdo que pudo haber existido con la administración donde se estrenó la obra, encabezada por la ex priista Bárbara Botello , fue de palabra, por lo que el empresario en cualquier momento efectuó los daños ocasionados por la obra.

La obra se realizó en la administración de Bárbara Botello del 2012 al 2015, en la cual se obtuvo el apoyo de la administración federal de Enrique Peña Nieto, la cual invirtió más de 650 millones de pesos.

Durante las últimas semanas dicha obra ha causado una serie de controversias entre los diferentes entes políticos y el gobierno municipal de León. Primero porque la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez aseguró que no la ha recibido porque tiene fallas estructurales y que la federación no ha querido hacer caso.

En ese sentido, Bárbara Botello salió a desmentir la versión aunque el municipio señaló que no hay ningún riesgo para los automovilistas que circulan por dicho puente ubicado al norte de León.