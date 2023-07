El director de Obra Pública de León, Israel Martínez, informó que las fallas del Distribuidor Vial Benito Juárez pueden provocar accidentes en caso de que no se atiendan, sobre todo en temporada de lluvias.

El funcionario municipal fue enfático en que no tiene fallas estructurales, por lo que los conductores pueden circular sin ningún riesgo de que se derrumbe, así lo tienen constatado por medio de un estudio que se ejecutó para conocer el diagnóstico de la obra.

“Lo que tiene son detalles en la estructura de rodamiento que en tiempo de lluvias aparecen baches, en la parte de las juntas constructivas (...) El riesgo sería que en una lluvia fuerte con un encharcamiento, un vehículo haga una mala maniobra y pudiera provocar algún incidente”, dijo.

Aseguró que incluso en ocasiones han tenido que cerrar la vialidad por los problemas que les ha generado la situación y que elementos de la Policía Vial hacen monitoreo constante para estar al pendiente de lo que está ocurriendo en la zona.

Agregó que los carriles que están más afectados son los de en medio de ida y vuelta con conexión hacia el bulevar Morelos y hacía la salida a Lagos de Moreno, Jalisco.

Por su parte, la presidente municipal, Alejandra Gutiérrez, comentó que continúan insistiendo a la Federación para que se haga cargo de la obra pese a que no han recibido respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones Transporte (SCT).

“Estamos generando justamente la cita y ver varios pendientes que tenemos con la SCT. No se puede recibir en estos momentos (el puente) porque tiene una responsabilidad legalmente para nosotros, entonces hemos estado insistiendo que se hagan las reparaciones para recibirla de manera formal porque no hay una recepción por parte del municipio, legalmente no se ha firmado de recibido”, agregó.

Agregó que la Federación tendrá que definir si son las empresas que construyeron la obra quienes se harán responsables de las reparaciones o la misma dependencia federal.