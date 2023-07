Exige municipio de León a SCT reparar fallas del Distribuidor Vial Benito Juárez

El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que desde el 2018 hay solicitudes para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) repare las fallas que existen en la obra del Distribuidor Vial Benito Juárez, ubicado al norte de la ciudad.

Aseguró que esta es la razón por la que el gobierno municipal no lo ha aceptado, pues detectaron una serie de daños tanto en las rampas, estructura y pavimento que durante la temporada de lluvias generan encharcamientos.

“Yo informaba a través de oficios que desde el 2018 el municipio viene requiriendo a la SCT para que se corrijan las fallas o se hagan efectivas la fianzas, esto es importante porque todas las empresas constructoras hay responsabilidad al momento de construir”, dijo.

La obra quedó lista en el 2017 y fue construida por las siguientes empresas: Construcciones Aldesem, Alvarga Construcciones, Calzada Construcciones y Jaguar Ingenieros Constructores, todas con terminación S.A. De. C.V.

El lunes pasado, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dio a conocer el operativo para la temporada de lluvias que se aproxima para la ciudad donde detectaron las 30 colonias y las 18 vialidades más afectadas con los encharcamientos.

Una de las vialidades que se señalaron en la presentación fue dicho distribuidor, lo que causó eco a la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, quien salió para desmentir la información de la obra que quedó lista durante su gestión.

Sin embargo, Jorge Jiménez Lona aseguró que Botello sólo enseñó parte de la información, ya que el documento publicado en redes sociales fue un “intento” de entrega y no mostró el documento donde el municipio la rechazó.

En este sentido, el funcionario municipal informó que el puente tiene daños, pero no hay riesgo de caer, aunque para repararlo se requiere de una fuerte inversión de dinero.

“Lo que nos ha dicho a nosotros Obras Públicas es que no hay riesgo de que se colapse, esto es importante, pero si ustedes usan el distribuir parece montaña rusa, se inunda en la parte de arriba, son fallas que no debería tener una obra, no hay riesgo de colapso pero no significa que el distribuidor esté bien”, añadió.