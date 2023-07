Debe existir alianza entre PAN y PRI en Guanajuato

León, Gto.- El diputado Fernando Torres Graciano, dijo que aunque Guanajuato seguirá siendo bastión del panista no deben confiarse, pues ya no ganan con la misma ventaja que antes. Ante eso, comentó que debe existir una alianza entre el PAN y PRI como ocurre a nivel nacional.

Esto luego de que en un momento Eduardo López Mares, presidente del PAN en Guanajuato, descartó la alianza por lo que Torres Graciano dijo que eso a él no le compete.

“Yo creo que sí, que vamos a seguir siendo un estado donde tenemos una gran aceptación como partido, pero también creo que no son aquellos tiempos donde ganábamos con el 20 o 23 por ciento de los votos, me parece que seguimos teniendo una ventaja amplia, pero no es para confiarse y que no es para que nos vaya a ganar la soberbia y la arrogancia, sino al contrario, seguir trabajando para poder mantener esa diferencia”, dijo.

Tras la inclusión del presidente municipal de Pueblo Nuevo a las filas del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano, criticó al dirigente blanquiazul en el estado por dar la bienvenida a personas que atacaban al partido: “era para avergonzarnos”, dijo.

Tachó de descalificaciones lo que declaró López Mares tras invitarles a trabajar y no a hacer “videítos” luego de que Torres Graciano y otros dos ex dirigentes del partido en Guanajuato pidieran un proceso electoral democrático.

“Esa especie de descalificación que quiso hacer simplemente no entramos al departe político, público, pero tampoco tenía sentido porque no señalamos, ni hicimos, ni dijimos nada y por otro lado le aplaude y da bienvenidas a personas como Leonardo Solórzano de Pueblo Nuevo, que fue quien siempre atacaba al PAN, que los panistas de Pueblo Nuevo lo batallaron, lo sufrieron y ahora resulta que es un activo para el PAN un personaje como él, era para avergonzarnos (...) A veces pareciera que se le da más valor a personas que vienen de otros partidos que a los que por muchos años hemos militado con el PAN”, dijo.

Torres Graciano comentó que hasta el momento no han tenido comunicación con la dirigencia estatal del PAN.

Además, señaló que desde lo nacional la dirigencia del PAN tendrá que vigilar de cerca los procesos locales como el de Guanajuato.