“Ojalá tuviera los resultados que yo tuve”, dijo Torres Graciano al presidente del PAN en Guanajuato

El diputado federal del PAN, Fernando Torres Graciano, dijo que ojalá el actual presidente del partido en Guanajuato, Eduardo López Mares, logre los resultados que él obtuvo en su momento cuando estuvo al frente del partido.

Esto luego de que López Mares dijera que espera que los ex presidentes del partido en la entidad estén activos con trabajo y no con “videitos”, ya que tres de ellos, incluido Torres Graciano, realizaron una publicación para pedir a un proceso democrático a la dirigencia de Acción Nacional estatal.

Torres Graciano presumió que cuando él estuvo al frente logró 36 alcaldías, 22 distritos locales y 15 federales, en este sentido consideró que si López Mares logra lo mismo al partido le irá bien.

“En cuanto al trabajo yo ya fui presidente del partido, tuve los mejores resultados que ha habido por parte del partido desde el punto de vista electoral, el trabajo como presidente yo ya lo acredité, espero que él tenga, ojalá tuviera los resultados que yo tuve porque eso quiere decir que al partido le va a ir muy bien, 36 alcaldías de las 46, 22 distritos locales de los 22, 15 de 15 en lo federal entonces ojalá que en su trabajo como presidente logre los resultados porque es la única manera de medir el trabajo, entonces yo le deseo que ojalá logre los resultados que yo tuve porque eso quiere decir que al partido le va a ir muy bien”, dijo.

Además, el diputado panista comentó que el video no estaba dirigido a nadie y que tampoco fue agraviante por lo que no entiende la lógica de su respuesta.

Incluso agregó que la finalidad de la publicación era para crear unidad en el partido ya que se viene un proceso difícil porque Guanajuato es el único estado que nunca ha ganado Andrés Manuel López Obrador y le pondrá mayor atención.

“Primero, el video no va dirigido a él, tampoco sé por qué el sentimiento, no hay ninguna palabra, ofensa o referencia a una persona, no estamos señalando a nadie, no estamos agraviando a nadie, no entiendo su lógica de la respuesta”, añadió.

Torres Graciano aseguró que por su parte sigue trabajando, pues ha hecho recorridos en las colonias de su distrito además de que en la oficina siempre hace gestión con la ciudadanía por lo que no se sintió aludido, pues dijo que no sólo es estar en una oficina sino salir a la calle a realizar trabajo de campo.