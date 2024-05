Cuentan animalistas cuáles son las razones por las que abandonan las personas a sus mascotas

León, Gto.- María del Rosario Mena Alderete y Rosa María Chávez llevan por lo menos una vez a la semana a esterilizar perros y gatos al Centro de Control y Bienestar Animal de León (CCBA), algunos animales se los encuentran en las calles y otros son de sus vecinos pero esta labor social la hacen de corazón con el objetivo de concientizar a los ciudadanos de lo que conlleva ser dueños de una mascota.

Platicaron que regularmente las mascotas son arrojadas o abandonas a la calle por diversos factores, principalmente porque los compran de pequeños y luego crecen y ya no tienen espacios en sus casas para ellos, otro motivo es que de cachorros se les hacen bonitos y los compran o los aceptan como regalo pero se dan cuentan que no cuentan con tiempo para atenderlo.

También son tirados a la calle porque se les escapan los animales y posteriormente regresan en período de gestación y finalmente porque las mujeres embarazadas creen que es un peligro tener una mascota para su bebé.

Rosario Horta / El Sol de León

“Lo peor es que no se dan tiempo para esterilizarlos y es ahí donde entra mi labor porque si veo un perrito o gato abandonado los recojo y los traigo al Centro de Control y Bienestar Animal para que los esterilice, no me cobran nada, sólo tengo que hacer cita”, comentó Rosa.

En cambio, Rosario dijo cuenta en su casa con varios perros y gatos que ha rescatado pero no con todos se puede quedar ya que no puede alimentar a cada uno de ellos, por ello se encarga de decirle a las personas que tienen mascotas que las esterilicen y se ofrece en caso de que no tengan tiempo para llevarlos al CCBA pero también si ve animalitos en la calle, no duda en hacer su labor social.

“Rescato animales y los esterilizo, hay algunos que acomodo en hogares pero también hay personas que no tienen tiempo de esterilizar y yo les hago la cita y se los traigo. Tenemos que ser conscientes y responsables porque yo he rescatado animales que han sido maltratados y golpeados”, indicó.

Mientras las mujeres platicaban, llegó una doctora veterinaria al CCBA con una perrita que acababan de rescatar de las calles de la colonia Los Pinos, el can se veía asustado pero era agresivo.

Las mujeres se tomaron un tiempo para acariciar a la perrita mientras comentaban que los animales adultos son los más agradecidos y son a los que menos oportunidad les da las personas de tener una familia.

“Los perritos rescatados son los más agradecidos y más cuando ya están grandes porque lo único que quieren es un hogar porque sufren maltrato y discriminación”, dijo Rosarios.

Finalmente, las animalistas pidieron el apoyo de la sociedad y ser conscientes de esterilizar a sus mascotas, también pidieron adoptar ya que muchos de los perros y gatos son grandes de edad y buscan compañía, amor y una casa donde vivir.