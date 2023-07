Elección de candidatura para el Frente Amplio por México no es un “ficción” como los procesos de Morena: Alejandra Reynoso

León, Gto.- La senadora panista, Alejandra “La Wera” Reynoso, dijo que el proceso para elegir al o la candidata del Frente Amplio por México que les representará en la siguiente contienda electoral no es “ficción” como los procesos de Morena donde se sabe quién va a ganar.

Esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que algunos de los aspirantes para representar al frente conformado por el PRI, PAN y PRD declinaron de participar porque la representación ya está pactada con Xóchitl Gálvez.

“No sé si él se refiera a lo mismo que se habla en el proceso de Morena de que es una ficción su proceso dirigido por Morena, con Morena, por sus morenos donde todo mundo ya sabe que el resultado de la encuesta va a ser lo que el presidente quiere y acá va a ser un proceso ciudadano, entonces sería mejor que el presidente nos hable de las salud de México, nos hable del desastre, el sistema de salud y de inseguridad del país, nos hable de los problemas que a él le corresponden com jefe de estado y deje de coordinar las campañas en el país”, dijo.

El lunes pasado el mandatario federal “destapó” a la senadora Gálvez como candidata del frente ciudadano, lo que causó revuelo en la opinión pública y reacciones de algunos panistas que aseguran que el presidente está preocupado porque dejó de ser tema en los medios de comunicación.

“Me parece que el presidente está preocupado, le preocupan varias cosas, primero que no ha podido dominar la agenda en más de 10 días, le preocupa Xóchitl por la congruencia de vida de esfuerzo y trabajo y no puede contra eso, le preocupa al presidente lo que ha provocado en la sociedad y eso le tiene angustiado porque se da cuenta que no domina al país”, añadió Alejandra Reynoso.

Además, respaldó el trabajo de Xóchitl Gálvez con quien dijo tener diferencias, pero más coincidencias y destacó su perfil ciudadano que abonaría a la contienda electoral del 2024.

“Me parece que es una buena alternativa precisamente por el perfil que tiene, el perfil ciudadano, la historia de vida, alguien con quien la sociedad se siente muy identificada, en estos cinco años que hemos compartido el trabajo en el Senado de la República, lo puedo decir, con Xóchitl tengo grandes diferencias, pero increíbles coincidencias”, agregó.