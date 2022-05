Urge una reestructura de la Guardia Nacional

Ante la falta de resultados de la Guardia Nacional, el diputado federal por el PAN, Fernando Torres Graciano, propuso una reestructura, separación de actividades con base a la formación de los integrantes de la misma y una capacitación constante.

Torres Graciano, hizo un recuento de la creación de la Guardia Nacional, iniciativa de AMLO al Congreso de la Unión para atender el tema de seguridad en el país, que avanzó con el rechazo de que se militarizara el tema de la seguridad pública.

“Una vez aprobado, él (AMLO) empieza a darle la vuelta a tema y termina militarizando de hecho a la Guardia Nacional, porque primero le pone como comandante a un general que estaba en funciones, pide su retiro y lo nombran el comandante de la Guardia Nacional, es decir, un militar”, aseguró.

El también Secretario de la Comisión de Marina comentó que aunque el Gobierno Federal, insista en una militarización constitucional, la iniciativa no pasará.

Esta falta de resultados tiene que ver cómo se conformó la Guardia Nacional porque AMLO se empeñó en que fuera conformada por elementos la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Ahora pretenden insistir con una reforma a la constitución para que la Guardia Nacional quede al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que Acción Nacional está en contra de la militarización

Mencionó que no ha habido resultados, pero eso de debe a una falta de estrategia del presidente y no es culpa de los de los elementos porque tienen distintas formaciones “el llamado a que el Gobierno Federal a que los capacite, los prepare, que se les dé la formación de acuerdo a las funciones para las que fue creada la Guardia Nacional”.

Coincidió con el Gobierno Estatal a que es un tema de estrategia fallida, pero además si el Gobierno Federal no otorga recursos para la seguridad pública y no se fortalece a las policías municipales la situación no va mejorar.

No hubo un buen proceso de integración

Torres Graciano hizo un llamado a que la Guardia Nacional se enfoque en resguardar la seguridad de los y las mexicanas, y dar resultados.

Dijo que el Gobierno Federal no supo hacer un buen proceso de integración de todas estas instituciones para crear una sola, homologar funciones, protocolos y hacer una Guardia Nacional eficiente, eficaz y de resultados, porque algunos tenían cierta formación.

Reconoció que el asesinato de Ángel Yael en Irapuato fue consecuencia del problema antes señalado, puesto que un elemento al tener una formación castrense, puede no reaccionar o no medir el uso del poder de forma adecuada ante ciertas situaciones complicadas.

Por su parte, el presidente del PAN municipal, Antonio Guerrero Horta lamentó el descontrol total en las fuerzas de seguridad del país, y se sumó al reclamo de la comunidad estudiantil que está de luto por la muerte de Ángel Yael.

En vez de hacer su trabajo y combatir al crimen pueden llegar a quitarle la vida a las personas, por lo que compartieron la exigencia de justicia y que se de la pena máxima al elementos o elementos de la Guardia Nacional que le quitaron la vida a Ángel Yael.

Exigió que se revise a fondo desde su estructura, formación, capacitación y actuación porque al igual que todo lo se ha creado en la administración federal, la Guardia Nacional no ha servido para nada.

“A lo único que se dedican es a gastar gasolina, recorrer las calles, las avenidas, pero nada más, no buscan detener a los verdaderos criminales”, lamentó.

Se requiere que se rindan cuentas porque es con los impuestos de la gente con lo que se les paga y ahora la gente se tenga que cuidar de ellos.

“Esta invención de López Obrador, nos está costando mucho, ya nos costó la vida de Ángel Yael y es posible que el costo siga aumentando en ese sentido porque vemos que forma parte del plan de militarización que quiere consolidar López Obrador en el país”, recalcó.

GN pudo ser eficiente y eficaz

Torres Graciano dijo que la Guardia Nacional pudo ser eficiente y eficaz, pero no entendieron, no atendieron las propuestas que hizo la oposición y el resultado es que ahora genera más problemas de los que resuelve.

“El Ejército o las Fuerzas Armadas de este país y de cualquier otro tienen otras funciones, su naturaleza es de otro orden, no es para atender la seguridad pública y en ese sentido, me parece que no solamente no ha habido resultados, sino que también están exhibiendo, arriesgando y desgastando a las fuerzas armadas de este país, que han sido leales, que han dado resultados”, resaltó.

Se necesita tener claro cuántos elementos hay en el país, cuáles tienen formación castrense, revisar el mapeo en la república, el tipo de delitos y asignarlos en base al grado de violencia.

Finalmente, Fernando Torres Graciano, reprobó que el Gobierno Federal cumpla con pacificar a México, porque él lo prometió pacificar luego de criticar al gobierno de Felipe Calderón que tuvo poco más de 36 mil muertos durante el sexenio, por homicidios dolosos, pero él ya lleva casi 130 mil en menos de cuatro años.