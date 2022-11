Dan “vida” leoneses a Panteón Norte con música, flores y comida [Fotos-Video]

León, Gto.- Parada frente a la gaveta de uno de sus hijos fallecidos, doña Catalina Lara le pide a Dios que le dé fuerza. El joven de 16 años de edad falleció hace más de 30 años en una riña, tiempo después, le mataron a otro de sus hijos y sus restos reposan juntos.

La mujer de 82 años de edad llegó al Panteón municipal Norte de León desde la colonia Las Torres, ubicada después de la 10 de Mayo, acompañada de una de sus hijas, para visitar la tumba de dos de sus cuatro hijos que ya no están en este plano. Los otros dos, fallecieron ahogados en casos diferentes. Las cuatro muertes de sus hijos han sido trágicas, contó.

Cuenta que “compró” 10 hijos y de esos ya entregó casi a la mitad, sólo le sobreviven seis y cada Día de Muertos se convierte en un proceso doloroso para ella que contrarresta con unas flores que adornan las tumbas de sus hijos que aunque pasen los años, no olvida.

“Compre 10, se me han muerto cuatro, les trajimos sus florecitas, las tumbas están chiquitas, pues no les caben más que chiquitas (...) Para mí se me presenta una situación muy pesada para mí, mis otros dos hijos, uno se me ahogó y el otro también, no se ahogaron juntos y yo lo que le pido a mi padre santo que me dé fuerzas para salir adelante”, platicó la mujer.

Alicia Moreno Ramírez es vecina de la colonia Valle del Real y la tarde de este miércoles acudió al panteón con su familia a visitar a su papá que murió en diciembre del año pasado en la colonia Los Olivos cuando se incendió su casa. Su madre sobrevivió, pero su papá falleció quemado en el incendio.

También visita la tumba de su hermana que pasó al otro plano hace casi 3 años a la edad de 42 cuando le dio un derrame a causa de la diabetes.

“Mi papá apenas va a cumplir un año en diciembre el 28 y mi hermana va a cumplir 3 años el dos de diciembre, mi papá tuvo un accidente, se quemó aquí en León, en los Olivos”, dijo.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Martha González de la colonia Piletas compró botana para pasar la tarde al pie de la tumba de su mamá acompañada de sus hermanas, falleció hace 12 años derivado de unas úlceras cancerígenas y la situación hizo que la familia se uniera más.

“Así puedan pasar muchos años siempre cada año aquí estamos lo que es en su festividad, el día de su cumpleaños, siempre aquí estamos, somos 10”, platicó.

Y así, miles de personas llegaron desde temprana hora al panteón, la calle que se encuentra estuvo cerrada del bulevar Guanajuato al Congreso de Chilpancingo porque había comercio, ofrecieron alimentos , flores de cempasúchil y adornos para las tumbas.

Adentro, los troqueros tocaron canciones como “Amor Eterno” y “Ángel mío”, mientras otras familias rezaban, platicaban entre ellos y algunos comieron los alimentos preparados para degustar en la celebración al pie de la tumba que lavaron y adornaron para recordar a sus seres queridos.