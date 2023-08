Cerveza Jiricuicho hecha con insumos naturales

León, Gto.- La cerveza artesanal Jiricuicho está hecha con amor y altos estándares de calidad para personas que tienen el hábito de degustar de una buena bebida. Fernando Morales Díaz, de Irapuato, platicó cómo nació este producto guanajuatense.

“La cerveza artesanal se llama Jiricuicho porque era el nombre que tenía la ciudad anteriormente y el proyecto nació en Irapuato, tenemos el sabor de café, sabores, cítricos, cascarilla de nuez y dos cervezas normales”, comentó Fernando.

La idea de producir cerveza artesanal surgió cuando su hijo se fue a trabajar a Mexicali y conoció a productores de cerveza y vinos, la peculiaridad de este joven emprendedor es que el sentido del gusto lo tiene muy desarrollado por lo que se le facilita distinguir el sabor y elementos de cada una de las bebidas.

“Lo empezaron a invitar a trabajar los productores de cerveza y de vino para que comenzara a vender sus productos pero sus planes fue regresar a Guanajuato, entonces yo me estaba jubilando y no tenía actividad, entonces en el lapso de tres y cuatro meses comencé a sentirme mal al no tener actividad y me dijo que me dedicara a hacer cerveza y me contactó con la Asociación de Productores Cerveceros del Estado de Guanajuato, me dieron mi primer curso y me empezaron a inicializar a mi hijo y aquí y aquí estamos desde hace siete años”, expresó.

Fernando Morales, manifestó que la cerveza artesanal, tiene un sabor más fuerte y dependiendo del estilo que se maneje es el grado de alcohol pero en esta bebida lo primordial es que se tenga sabores diferentes y que no se toma por tomar, se recomienda que sea con alimentos, por ejemplo, Stout y Pale Ale, se degusta con carnes rojas o mariscada, mientras que la clara y la oscura pueden acompañarse de una parrillada y se pueden consumir como michelada puesto que no en lo artesanal no existe ese tipo de mezclas con una de especialidad, su precio es de 70 pesos cada una.

Destacó que la cerveza artesanal Jiricuicho está hecha con insumos naturales como la cebada, lúpulo y la levadura mientras que las industriales traen aditivos o un tipo de grano que no solo era la cebada.

“El proceso de nuestra cerveza lleva tres meses en quedar lista, en cambio en las industriales la cerveza queda más rápido porque contienen acelerantes”, indicó.

Aunque este elixir aún no se ha exportado, en el municipio hay varios establecimientos donde la puede encontrar pero gracias a Marca Gto han llegado en eventos como lo es el Festival Vive León Verano 2023 para que todos sus visitantes conozcan y degusten de una bebida hecha por manos cien por ciento guanajuatense.

Para finalizar, Fernando explicó que todos los productos base para preparar la cerveza vienen de Europa o de Estados Unidos debido a que la cebada que es exquisita está controlada por las grandes empresas y no se cuenta con el acceso a ellos.

En cambio, el lúpulo no se encuentra en el país por las condiciones frías que se requiere no se produce y esas las compra en el extranjero.