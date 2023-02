Guanajuato entre los primeros tres lugares de Taste! 2022

León, Gto.- (OEM-Informex).- El pasado 11 de febrero llegó a su fin la tercera temporada de Taste! El Reality donde se pudo conocer el proceso del Concurso Internacional de Diseño en Coctelería, así como a los tres primeros lugares de esta contienda.

Cabe señalar, que la competencia celebró su cuarta edición, pero en televisión es el tercer año que el proyecto se transmitió a través de TV4 y plataformas digitales.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el michoacano Said Franco, primer lugar; el poblano Enrique Oropeza, segundo lugar; y el guanajuatense Eduardo Morales “El Chamán de la Barra”, tercer lugar, compartieron su experiencia como contendientes de la edición 2022.

ANTECEDENTES

Durante la temporada, los 20 participantes vivieron seis retos relacionados con la producción de insumos, destilados y fermentados endémicos de Guanajuato como: mezcal, vino, destilados de agave, cerveza artesanal, coctelería sustentable y el cóctel de la moda.

Franco Velázquez, creador de este proyecto, destacó que por tercera ocasión, el estado de Michoacán se llevó el primer lugar y que el reality se ha visto a través de las plataformas digitales en México, Estados Unidos, Canadá, España, Perú, Cuba, Colombia, El Salvador, Francia y Honduras.

LA SORPRESA

Con motivo de la quinta edición de la competencia, se lanzará en agosto del 2023 “Master of Taste!”, donde se buscará al campeón de campeones.

GUANAJUATO PRESENTE

Estudiantes de diferentes estados del país, y uno de Estados Unidos, participaron en esta edición en la que Guanajuato logró un tercer lugar gracias al irapuatense Eduardo Morales, mejor conocido como el “El chamán de la barra”, quien en la final presentó “El Mictlán”, porque para él la cultura “nunca pasa de moda”.

Para su bebida utilizó como ingredientes ginebra, pulque, café, jarabe de maíz y carbón activado, por mencionar algunos.

“Fue una emoción demasiado grande, haber llegado hasta la final, fue una recompensa a tanto sacrificio, por tanto estar analizando situaciones de la cultura, ya que la mayoría de mis cocteles fueron inspirados en un proceso tanto espiritual, como emocional y cultural de lo que yo estoy viviendo día a día en Guanajuato y eso es lo que quiero transmitir”, comentó.

Eduardo Morales.

ORGULLO DE PUEBLA

Para Enrique Oropeza, llevar el segundo lugar a su natal Puebla, representa orgullo, pues en ediciones anteriores no se había logrado.

“Rubí de León”, fue el nombre de la bebida que presentó en el último reto de la competencia, el cual llevó mezcal guanajuatense, xoconostle, Jamaica, cardamomo y naranja, por destacar algunos.

“Hay un Oropeza antes y después de Taste, hay un crecimiento personal y profesional que se ha ido desarrollando. Yo vi esta experiencia como una inversión que me sumó experiencias y que ahora han venido muchas invitaciones y que en esta industria esa proyección te ayuda a ir formando un perfil para no pasar desapercibido”, destacó.

Enrique Oropeza.

MICHOACÁN LO VUELVE A HACER

Said Franco coronó por tercera ocasión a Michoacán por el papel que desempeñó en la contienda y que lo llevó a ganar el primer lugar.

Su talento, creatividad y pasión le dieron el título del Cóctel de la Moda con su bebida “El diablo viste a la moda”, para el que utilizó ginebra guanajuatense, vino blanco, licor de cereza, syrup de lavanda y jugo de limón, entre otros.

“Soy una persona más clásica y me basaba mucho en lo que ya tenía y con eso experimentaba con otras cosa, me gusta mucho la old school, lo vintage. Esta parte de que un curso te puede abrir mil puertas es muy importante que nos da las oportunidades de conocer otras culturas, otras regiones y eso es muy importante”, mencionó.