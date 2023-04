¡Salud! Cerveza irapuatense es reconocida como de las mejores del mundo

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- En 2014, la vida de Miguel Hernández Roque dio un giro, pues lo que comenzó como una forma de mantener vivo el recuerdo de su abuelo a través de la fabricación de una cerveza artesanal que él impulsó, hoy la cerveza Genaro Roque se ha logrado convertir en una de las mejores de México y del mundo, al grado de que incluso acaba de ganar dos medallas en el Concours International de Lyon 2023, en Francia.

Desde hacerse un nombre en lo local, que su marca traspasara los límites de Guanajuato hasta ser reconocido por la excelencia de su producto son sólo algunas cosas de las que Miguel Roque ha vivido a lo largo de su trayecto en la industria cervecera tradicional, siempre siguiendo los pasos de su abuelo.

Las cervezas artesanales Genaro Roque ganaron medalla de oro y plata en el Concours International de Lyon.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Miguel Hernández Roque, creador de la cerveza artesanal Genaro Roque y del concepto La Generaría, reconoció que no ha sido un trabajo sencillo para que su producto no sólo gustara en Irapuato sino en el mundo; sin embargo, la lucha y dedicación que le ha puesto para llegar hasta ese punto ha cimentado las bases para no ser un producto más en la industria.

“Genaro Roque era el nombre de mi abuelo, mi abuelo también producía cerveza allá por 1920 y con este boom de la cerveza artesanal decidimos retomar el negocio, por lo cual, sin mucho pensarlo y a manera de un tributo, decidí que la marca sería su nombre”, relató.

Narró que desde su comienzo, hace más de nueve años, se ha encargado de mantener la esencia de su producto, mismo que lo ha llevado a colocarse en el gusto de miles de irapuatenses, así como de muchas personas más alrededor del mundo.

“Este año ya cumplimos los nueve años y desde el principio nos enfocamos en trabajar mucho en la calidad de nuestros productos y estilos, pues el proceso de la elaboración de la cerveza es el mismo en cualquier parte del mundo; si bien algunos cerveceros utilizan ingredientes para enaltecer el producto, nosotros quisimos apegarnos un poco en la ley de pureza alemana, que habla de únicamente utilizar malta de cebada, lúpulo, agua y levadura, pero es donde creo que está la diferencia con los demás, por la tradición que lleva en su fabricación”, mencionó.

Su trabajo, esfuerzo y arraigo a sus tradiciones, sin duda lo han puesto en el mapa de miles de personas que disfrutan de una buena cerveza, así como de paladares expertos, mismos que lo llevaron a ser reconocido en uno de los concursos a nivel mundial más importantes, el Concours International de Lyon (Concurso Internacional de Lyon), el cual se celebró en marzo pasado en Lyon, Francia, y en el que participaron más de 47 países y donde hubo más de ocho mil 981 muestras de cervezas y en donde dos de su productos fueron galardonados.

Así, la medalla de oro fue para la cerveza tipo Blonde Ale y la medalla de plata fue para la cerveza tipo Brown Ale, además del trofeo como la mejor cerveza mexicana de la competencia en la Blonde Ale.

“En este concurso se juntan expertos en cervezas y vinos, sommeliers calificados, por lo cual, cuando nos invitaron, no dudamos en participar, con la esperanza de que algo sucediera y sucedió y nos trajimos dos medallas, una de oro y una de plata y además fuimos reconocidos como la mejor cerveza mexicana en el concurso”, mencionó.

Sin duda, Miguel Hernández Roque sabe que esto apenas es el principio del éxito de su producto, por lo cual seguirá buscando representar a Irapuato con su producto alrededor del mundo.