Aqueja a productores robo de ganado en Guanajuato

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Francisco López Tostado, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), aseguró que es necesario ampliar la supervisión de los rastros, mataderos y carniceras en el estado, esto para conocer el origen de estos productos cárnicos, ante el constante robo de ganado, presuntamente perpetrado por organizaciones delictivas.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato urgió a que las autoridades de los tres niveles de gobierno comiencen a prestar más atención o brindar una atención más especializada al sector agroalimentario, pues éste tiene características diferentes a la zona urbana, incluido el tema de seguridad.

Aqueja a productores robo de cabezas de ganado en Guanajuato.

Explicó que, por ejemplo, el robo de cabezas de ganado no ha bajado en el estado, incluso va al alza, por lo que es urgente que entre los productores comience a permear la cultura de la denuncia.

“El sector rural es muy especializado y requiere de un esquema de atención especial, pues éste no tiene las mismas características que tienen las zonas urbanas, pues saliendo del pavimento te encuentras con las ideologías, con el desconocimiento, con las experiencias para poder convencer a la gente a que denuncie”, mencionó.

Cabe destacar que durante el 2022 Guanajuato cerró con 21 denuncias por robo de ganado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que para el primer trimestre de 2023 se alcanzó un registro de 34 carpetas de investigación por este delito.

El problema radica, de acuerdo con asociaciones de productores de ganado en el estado, en que los robos no son de una, dos o tres reses, sino de decenas, en donde hombres armados ingresan a los ranchos y se llevan a los animales, particularmente en el norte del estado.

Ante esto, Francisco López Tostado aseguró que quienes podrían estar realizando este abigeato serían personas incorporadas a algún grupo criminal especializado, pues destacó que estos son expertos en la materia, pues incluso saben cómo identificar ganado de calidad.

Sin embargo, destacó que lo que ha puesto al sector agropecuario de cabeza es en donde termina este ganado que es robado.

“Se han robado ganado, son especiales los temas, son organizaciones armadas, están organizados, saben a dónde llegar, conocen de ganado, se llevan lo mejor y lo raro es ¿a dónde se va?”, dijo.

Por ello, el presidente del Consejo Estatal Agroalimentario exigió una mayor supervisión en los rastros para verificar que toda la carne que se mueve y que luego es enviada a las carnicerías, tiene un origen lícito.

“Se tienen que comenzar a revisar, estos productos seguramente están terminando en las carnicerías, pero eso quiere decir que hay lugares en donde no respetan la ley, pues ahí bien explícito dice que 'ganadero que no se puede certificar, ganado que no se puede sacrificar´, entonces, ¿qué está pasando?”, cuestionó.