Dona asociación prótesis de mano para niños o adultos

León, Gto.- La asociación civil Clubes de Leones A.C. está donando cuatro prótesis de manos y antebrazo para personas que la necesiten, dijo Elizabeth Medellín Torre, asesora nacional de la organización.

Local Próximamente León tendrá su velatorio

La asesora comentó que lo único que se requiere para que la persona pueda adquirir la prótesis es que la necesita ya que no se les cobra ni un solo peso.

Explicó que la prótesis puede ser tanto para un niño como para un adulto ya que se puede adaptar, además de que cuenta un pinza que la ayuda a ser más flexible.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Los Clubes de Leones estamos regalando prótesis de mano, ahorita a mí me quedan cuatro, pero tenemos más, si alguien más necesita, algún ciudadano ¿Qué se requiere para que el ciudadano lo obtenga, no cuestan un sólo peso, se los estamos obsequiando únicamente que la necesite, la prótesis de mano que tenemos puede ser para niño o para adulto y puede articular y hacer la pinza. Puede que me sirva desde la mano hasta el antebrazo porque se adapta, tiene manera de adaptarse, por eso le sirve a niños y adultos".

La representante de la asociación añadió que en caso de que la persona requiera antebrazo se le entrega la prótesis con esta parte y la mano, además detalló que está hecha de materiales de plástico que ayudan a que tenga una mejor articulación.

En cuanto a la durabilidad de la prótesis, explicó que todo depende del uso que le dé cada persona: “Desde el codo articula y se puede adaptar muy fácil porque son unas tiras que estiran y aflojan. ¿Durabilidad?, ¿aproximadamente el tiempo de vida? Depende del cuidado del pacientito”.

Local Habrá campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Guanajuato

Comentó que estos proyectos los hacen de la mano junto con otras organizaciones además de que trabajan con otros sectores en situación de vulnerabilidad como las y los niños con cáncer y temas de seguridad, paz y hasta medio ambiente.