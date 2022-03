Piden a Conagua destinar más recursos para proyectos hídricos

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, dijo que han solicitado a la Comisión Nacional de Agua que destine recursos adicionales para dar atención al abasto de agua en todo el país, pues de 2018 a la fecha han sido recortados 12 mil millones de pesos en este rubro.





Hay estrés hídrico en acuíferos de Guanajuato.







En entrevista con Organización Editorial Mexicana, destacó que en el caso específico de Guanajuato es urgente trabajar en la recarga de acuíferos y cosechar agua, ya que hay zonas con estrés hídrico grave, como lo son la zona Lerma que abarca municipios como Pénjamo y Abasolo, el noreste del estado y la zona con-urbada de León.



El legislador dijo que Guanajuato padece un grave problema de estrés hídrico derivado de la falta de atención del Gobierno Federal hacia el estado, pues pese a que la Ley Nacional de Aguas establece que es responsabilidad del ejecutivo federal administrar, supervisar y controlar las aguas las acciones no han sido adecuadas.





Han desatendido el tema del agua a nivel nacional.





“Un tema importante que estamos viendo para Guanajuato es el tema del agua, vemos no solamente en la zona con-urbada de León sino en el estado en general el descuido que ha habido en los últimos años para el tema del agua y no me refiero al agua solamente cultivos sino el agua potable que se consume en los hogares



Manifestó que cada año disminuye el presupuesto destinado para la Conagua, pues por ejemplo en 2018 se destinaron 30 mil millones de pesos y actualmente solo son 18 mil millones los que tienen disponibles para atender el tema de abasto de agua en todo el país.



Así mismo dijo que en Guanajuato se tienen serios problemas en algunas presas por la aparición de lirio como en la presa Allende y que favorece al abatimiento de los cuerpos de agua, ya que es una plaga que permite que se disminuyan la captación de agua en las presas.









“Tenemos algunos problemas graves por ejemplo en algunas presas por el tema del lirio, el tema de la presa de Allende y desde el Senado de la República nosotros estamos pidiendo a la Comisión Nacional del Agua que así lo dice la Ley Nacional de Aguas es responsabilidad del Gobierno Federal el poder administrar, supervisar y controlar el tema de las aguas y que puedan poner recurso adicional para poder atender este tema importante”.