Realizan 800 obras de captación de agua para ganado

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, dijo que en la entidad llevan a cabo 800 obras de captación de agua para que ganaderos y campesinos del norte, noreste y sur del estado garanticen agua para sus cabezas de ganado en caso de que sea un año con pocas precipitaciones pluviales.

El funcionario estatal informó que PROAGRO les ha indicado que pese a que no se tiene pronóstico de lluvias abundantes como las que se registraron el año pasado en la entidad, se avizoran lluvias que beneficiarán la producción agrícola en lo que resta del año, por lo cual es necesario contar con infraestructura que permita la captación de agua para cabezas de ganado.

Refirió que si bien en el estado hay sequía, es un problema que se presenta de forma permanente y dijo que no habrá problemas por escasez de agua, además de que se espera que las lluvias más abundantes se registren no solo durante un mes sino al menos durante tres meses con lo cual no solo habrá beneficio para el ganado sino para los productores de temporal.

Sí habrá lluvias que beneficiarán al sector rural.

“Tenemos datos de PROAGRO donde nos dice que viene un temporal no igual que el del otro año pero si viene un temporal un poco más reducido en cuanto al agua, ojalá Dios quiera y nos las manden no en un solo mes sino que sea en dos tres meses para que pueda sacar el maíz y sorgo adelante”.

Dijo que a nivel nacional se han vivido años complicados por la sequía, sin embargo, dijo que las autoridades de Guanajuato están trabajando en el tema y dijo que por loo pronto está garantizado el apoyo para que los ganaderos cuenten con agua para hidratar a sus cabezas de ganado.

Dotan de alimento e infraestructura para captar agua.

Así mismo, dijo que están llevando a cabo entrega de pacas de alimento para el ganado con lo cual se ayuda a mitigar los efectos que genera la sequía y agregó que estarán pendientes de la evolución de las lluvias en el campo, ya que el norte y el noreste es la zona más árida.

“Le estamos ayudando a los ganaderos en el norte, noreste y sureste del estado con pacas, les estamos entregando alimentación para el ganado, efectivamente si hay una sequía pero es una sequía que todo el tiempo se presenta, por eso Guanajuato hace alrededor de 800 obras de captación de agua cada año para que la gente y los ganaderos lleven a sus cabezas de ganado a que tome agua”.