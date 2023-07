Aplazan audiencia para definir suspensión de la obra del Malecón del Río

León, Gto.- La audiencia para definir la suspensión de la obra del Malecón del Río que fue interpuesta por algunos colectivos leoneses se aplazó hasta el próximo viernes 21 de julio, informó el activista representante Urbe, Ernesto Ramírez.

Los activistas interpusieron el recurso legal en contra del gobierno municipal de León, encabezado por la presidenta Alejandra Gutiérrez, luego de la tala de los más de 60 árboles para llevar a cabo la segunda etapa de la remodelación del Malecón del Río que se llevó a cabo el mes pasado

“El juzgado nos comentó que se tenía que diferir la audiencia hasta el día viernes 21 de julio, no nos dan razón, simplemente nos explican que se tiene que diferir, la suposición desde acá las colectividades que interpusimos el amparo es que se hace porque las autoridades demandadas no lograron reunir la evidencia ni la documentación necesaria para presentar a los juzgados”, dijo.

Ernesto Ramírez comentó que los retrasos del municipio que han logrado el aplazamiento de la suspensión son bastante cuestionables, pues se entiende que no tienen todo el proceso listo ya actualizado.

“Es importante señalar que dentro de las acciones señaladas por la jueza cuando se le dio apertura el caso es que tenían que ser públicas varias informaciones relativas a la extensiones de manifestaciones de impacto ambiental, lo cual no lo ha hecho el municipio hasta la fecha, llevan retrasado ese punto y si llevan retrasado ese punto lo que nos da a entender es que todavía no lo tienen listo ¿Por qué no lo tendrán listo? Eso sí es bastante cuestionable”, agregó.

Enfatizó que en unas cosas en las que está incumpliendo el municipio es en los tiempos porque no los están acatando en tiempo y forma.

“Más que acatarlo están incumpliendo en los tiempos, finalmente si nosotros como ciudadanos nos retrasáramos en ese sentido desestimarán toda la demanda y no es justa para nosotras porque finalmente nosotros lo hicimos en tiempo, en forma y tenemos todo de manera íntegra”, añadió.

Ramírez dijo que durante los últimos días no han tenido comunicación con las autoridades del municipio y aclaró a la opinión pública que no buscan que la obra se quede parada, sino buscar una buena alternativa que beneficie a la mayor parte de la población.