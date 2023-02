“AMLO tiene un error de cálculo”: Diego Sinhue Rodríguez

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseveró que las marchas en defensa del INE fueron de buenas dimensiones y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un error de cálculo referente a las marchas.





El mandatario estatal señaló que se desarrollaron de manera pacífica, y de cualquier manifestación ciudadana, no puede ser menospreciada ni minimizada.

Las del domingo fueron de buena dimensión y organizadas por ciudadanos, donde algunos políticos participaron; “yo en lo personal, he decidido no participar en esas marchas, porque creo que la ciudadanía es quien debe ser quien las integre y manifestar sus inquietudes y sus miedos, y no participo en esas marchas porque al integrarse los políticos se corre el riesgo de que quienes las critican las minimicen”.





Sinhue Rodríguez hizo el reconocimiento a la sociedad civil organizada que está defendiendo la democracia; “es un error de cálculo del propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador, minimizar las marchas en defensa del INE, porque se nota que son marchas legítimas que se tienen que escuchar”.

Ha habido otras marchas que son inducidas y recordó que la manifestación que se hizo tiempo atrás por estudiantes de la Universidad de Guanajuato, fue legítima y escuchada.

Sobre la defensa del INE señaló que, es un tema que todavía la Suprema Corte se tiene que pronunciar, pero lo rescatable es la organización de aquellos que cuidan la democracia, no hay que comer ansias, falta historia, es algo que terminará en la Corte donde se estará definiendo todo.

SUSPENDER PELEAS DE GALLOS Y CARRERAS DE CABALLOS EN EL ESTADO

En otro sentido, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que Enrique Covarrubias López, nuevo comandante de la XII Región Militar con sede en Irapuato, le propuso que dialogue con los 46 presidentes municipales del estado, para que suspendan las peleas de gallos en palenques y carreras de caballos en las ferias populares, porque estos eventos propician las apuestas y con ello la llegada de los grupos delincuenciales.

La propuesta del jefe militar en Guanajuato, es algo que se tiene que analizar y valorar, dijo Diego Sinhue, quien señaló que la propuesta del general Covarrubias, la hizo en la última mesa de seguridad regional, donde están los estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, ante los fiscales y secretarios de Seguridad.

Rodríguez Vallejo dijo que la propuesta se tiene que valorar con los alcaldes, “porque es un tema de los municipios y de Gobernación, que da los permisos”.

Se tiene que checar porque los permisos son municipales y federales, y con lo que ha pasado en palenques como Michoacán, y propio Guanajuato, como en Purísima del Rincón, se presentaron ataques armados, entonces sí se puede tener que hacer un buen análisis.

Por otro lado dijo que los alcaldes tienen que tener prudencia en contratar a los artistas para sus ferias, porque hay quienes hacen apología del crimen organizado a través de narco corridos.





PROYECTOS DE CELAYA

Sobre los proyectos que están pendientes en Celaya, el gobernador Diego Sinhue, dijo que siguen avanzando como: el distribuidor Celanese que lo hace la iniciativa privada y que lleva buen avance, mientras que la rehabilitación del puente vehicular de la avenida Constituyentes, y la construcción del puente vehicular de los cruces de las avenidas México-Japón y Tecnológico, se siguen revisando los proyectos ejecutivos para su validación; “pero en cuanto la SICOM dé el visto bueno, este mismo año arrancan porque el próximo ya me voy”.

“Y en dos años esperamos que la empresa Kansas City termine su tramo del ferroférico, los trenes ya no pasarán por la ciudad, y tenemos que pensar en un proyecto porque las vías se desocupan, podría ser un tranvía o a ver qué se puede hacer”.

SEGUIMIENTO AL PLANET YOUTH

En otro sentido, el gobernador Diego Sinhue dijo que le preocupa que no le den seguimiento al Planet Youth, con el cambio de sexenio, y que vaya a caer esta estrategia contra las adicciones.

Y resaltó que a él no le tocará ni ver la primera etapa porque es a cinco años y él se va el próximo.