Salen guanajuatenses a defender el INE

Guanajuato (OEM-INFORMEX). – Celaya, San Miguel de Allende, León, Irapuato y Guanajuato capital fueron escenario en punto de las 11 de la mañana de este domingo, de la mega marcha organizada junto a otras 60 entidades de México en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los cinco municipios participaron unos 15 mil guanajuatenses que manifestaron su disgusto al ”Plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En León

“Mi voto no se toca” el “INE escucha, el pueblo está en la lucha” fueron algunas frases que se escucharon entre los más de 10 mil asistentes a la marcha en León.

Al Arco de la Calzada llegaron personalidades de la política mexicana como el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, su esposa Marta Sahagún, los exgobernadores de Guanajuato Carlos Medina Plascencia y Miguel Márquez Márquez, el presidente del PAN en el estado, Eduardo López Mares, la senadora, Alejandra “La Wera Reynoso” y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez.

También participaron representantes de las cámaras locales como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González y el presidente de Coparmex, Héctor Rodríguez Velázquez.

El final del recorrido fue la Plaza de los Mártires.

Local No hay que usar electoralmente caso García Luna: Beatriz Paredes

Los LeBarón

Una vez más, en la marcha leonesa participaron integrantes de la familia LeBarón, quienes mostraron la confianza en las instituciones mexicanas para que el plan b de la propuesta del gobierno federal pare y no siga avanzando la “herida que le hicieron a los mexicanos”.

“Esta herida que tuvo el INE no va a avanzar, esto se le va a ir para atrás y más que nada porque México se manifestó este día en tantas ciudades. Yo estoy seguro, no me queda la menor duda de que 50 senadores que hayan votado a favor del Plan B no los podamos tumbar, tenemos poderes muy fuertes en la nación como es la Suprema Corte de Justicia y como es el Tribunal Electoral de la Suprema Corte de la Nación, esas dos instituciones tienen que abogar por los mexicanos, sino les va a ir como en feria esas instituciones”, comentó Adrián LeBarón.

En Irapuato

Más de 5 mil personas originarias de Irapuato, pero también de los municipios de Salamanca, Silao, Romita, Valle de Santiago, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo marcharon por las calles irapuatenses, para manifestar su apoyo al INE.

Fueron dos las manifestaciones que se desarrollaron, una que partió desde el Parque Irekua y que fue convocada por los integrantes del Frente Cívico Nacional, la otra partió del bulevar Lázaro Cárdenas.

Al llegar a la Plaza de los Fundadores, en el templete participaron oradores: Laura de la Mora, Karen Guerra, Fernanda Martínez, Itzel Balderas, Juan Miguel Alcántara y el micrófono fue abierto para que Malena Gómez, de México Haciendo Ciudadanía, también diera su opinión del porqué el INE debería mantenerse.

En Celaya

El contingente de unos mil manifestantes salieron alrededor de las 10:20 de la mañana de afuera del Parque Fundadores 400, marcharon recorriendo todo el boulevard Adolfo López Mateos hasta la Calzada Independencia, donde se hizo un mitin que duró no más de 20 minutos para después cantar el Himno Nacional, y dar por terminada la manifestación.

Entre los empresarios estuvieron Mario Arturo Coello Muñoz de Cote, presidente de Coparmex Celaya; y Jesús Torres, miembro del Consejo Coordinador Empresarial, Julián Malo, entre otros quienes siempre se mantuvieron atrás del escenario.

En Guanajuato capital

Alrededor de 700 capitalinos marcharon desde Paseo de la Presa hasta la Plaza de la Paz para defender al INE. En la Plaza de la Paz se realizó un mitin para presentar el posicionamiento que se leyó en las 60 entidades donde hubo movilizaciones.

Jorge Luis Barbosa hijo del ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Barbosa Hernández, dijo que con las reformas electorales y el llamado "plan B”, “está en riesgo el derecho de elegir a nuestros gobernantes y representantes en elecciones transparentes, equitativas y confiables”.

El coordinador del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, (OCDG) Guillermo Siliceo Fernández manifestó, “yo creo que el pueblo de Guanajuato ya está despertando, y la muestra es la gente que acudió; por supuesto que hubiéramos querido que 190 mil gentes estuvieran, pero no hemos llegado a ese grado de penetración”.

En San Miguel de Allende

En el Kiosko de la Plaza Principal de San Miguel de Allende, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel se reunió un contingente de unas 300 personas. El motivo defender el INE. El secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, defendió al INE desde este, su municipio de origen.

Las manifestaciones se llevaron a cabo sin contratiempos ni incidentes, en todo momento estuvieron resguardadas por Policías Municipales, Tránsito y Policía Vial.

DATOS:

Celaya: 1 mil 300 asistentes aproximadamente.

San Miguel de Allende: participaron alrededor de 300 personas

León: aproximadamente 10 mil asistentes.

Irapuato: alrededor de 5 mil personas.

Guanajuato capital: participaron 700 personas aproximadamente.

-El PLAN B de la reforma electoral de AMLO, disminuirá consejerías, distritos y el 85% del presupuesto del INE.