Amazon una empresa que crea espacio laboral con diversidad, equidad e inclusión

Alguna vez te has preguntado ¿Quién revisa, empaqueta y envía los diferentes productos que compras a través de la aplicación?, la empresa Amazon abrió sus puertas al Sol de León para conocer la magia que existe en el personal femenino que labora en la planta ubicada en la ciudad zapatera.

Amazon se encuentra en el Parque Industrial León-Bajío (PILBA), en el corredor de la Carretera Federal 45, una de las carreteras más importantes del Bajío, donde la empresa de paquetería comenzó sus operaciones el 7 de septiembre del año pasado y desde entonces continúa buscando iniciativas para disminuir la brecha de inequidad de género.

Con el inicio del mes de marzo y la conmemoración del día internacional de la mujer este 8 de marzo o conocido también como el “8M”, el cual de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este día se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Tan solo en Amazon esta inclusión y la no discriminación es algo que forma parte de los protocolos internos, donde se ofrece la misma oportunidad de crecimiento o de aspiración a puestos gerenciales a las mujeres.

Actualmente las mujeres representan el 39% de los asociados en la planta de León, donde el 48% de estas mujeres pertenecen a la operación gerencial; mientras que a nivel nacional el sexo femenino que ocupa puestos de operaciones, tecnología y corporativos representa el 47% del total de empleados en México. Es de mencionar que en la planta de la ciudad de León se encuentran laborando más de 300 leoneses.

“También sabemos el talento que existe en la zona de Guanajuato y de León. Entonces también saber que podemos generar empleos, buenos empleos con buenos salarios, como han visto con beneficios muy competitivos de la industria y pues también estamos encantados de tener más de 300 personas leonesas. Tenemos de todo de Silao y de León, justo por la ubicación en la que estamos aquí pegaditos a Silao”, mencionó Sandra García, gerente senior de Amazon.

La equidad es algo que está presente en cada uno de los encargados y empleados de la planta, desde la inclusión LGBT+, la contratación de empleados no binarios, la inclusión de personas indígenas y sobre todo la apertura de mujeres en puestos de alto nivel de responsabilidad, así como la aceptación y flexibilidad para las madres solteras.

Lo anterior constatado durante un recorrido, en el que la bandera del orgullo, el respeto entre los empleados y la información sobre buenas prácticas y cero discriminación, son vistas en los 37 mil metros cuadrados de la planta.

También dentro de la empresa cuentan con programas como “Glamazon”, que se enfoca a la inclusión, “Mujeres Amazon” y “Salud Mental & Bienestar”, todos ellos generados por empleados y para empleados con la finalidad de educar y asesorar en los diferentes temas de inclusión, diversidad y equidad.

“Lo que más me gusta de trabajar aquí es que te muestran diferentes procesos, no te dejan estancado solo en uno y te están rolando para que el trabajo se te haga más ameno y más divertido”, mencionó Paola Díaz de León, quien tiene 6 meses laborando en la planta.

“La verdad lo que más me gusta de Amazon es la parte de que no importa quién seas o de cómo te veas, todos te van a tratar igual y vamos a tener las mismas oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo en las áreas que más te interesen, eso es algo que pocas empresas lo tienen. Hay una proporción equitativa en las áreas entre hombres y mujeres, y no importa si eres hombre o mujer, tu puedes ser gerente siendo mujer y tener a cargo a todos los hombres, realmente no es por tu género, si no por lo que sabes y eso es lo más importante”, comentó Grecia Camarena, gerente del área de entregas.

Por su parte, Alexa López, gerente de operación señaló que cuando entró a la empresa no lo podía creer, ya que tiene poco de haber egresado de sus estudios y al descubrir que las oportunidades de crecimiento son infinitas para todos los empleados, en que de acuerdo con el desarrollo de los talentos, cada empleado puede tener la oportunidad de crecer sin necesidad de ser hombre, mujer u otro género.

“Lo que más me gusta de trabajar en Amazon es ver como mi trabajo es muy importante, si yo no planeo bien mi trabajo de una forma correcta, no se envía el empaque o el tipo de caja óptimo a nuestro cliente para entregarlo de la mejor manera y me gusta generar esos cambios en los empaques para ayudar al medio ambiente”, explicó Anahí Peña, gerente de compras del centro de envío de León.

“Sinceramente trabajar aquí representa tranquilidad porque al final como mujer yo no busco ser mejor que el que está al lado buscó que se me califique por lo que yo puedo hacer y por lo que yo puedo aportar y la tranquilidad de saber que se me va a evaluar por lo que yo sé hacer y puedo hacer y además tener el voto de confianza para realizarlo eso para mí ha sido igualable no lo demás como sea se aprende lo demás como se hace construye pero saber que tienes el voto de confianza de la organización para dejarte hacer para dejarte intentar para poder trabajar sin el prejuicio de ser eres mujer la vas a regar o tienes un hijo y hay que ir por él el simple hecho de no tener que preocuparte por eso te da una tranquilidad tremenda que te permite enfocarte en lo que realmente agrega valor eso es para mí lo más valioso de estar acá”, mencionó Sandra García, gerente senior de Amazon.

“El poder ser auténtica, poder ser quien soy yo todos los días y presentarme así al trabajo con mis colegas, yo creo que la vida personal está integrada en la vida profesional, entonces yo como mamá soltera, poder decir esto abiertamente, que tenga el apoyo de mis compañeros, de mi jefa, de tener la flexibilidad, yo por ejemplo tengo un horario ahora flexible, que trabajó gran parte del tiempo desde mi casa; entonces tener ese tipo de flexibilidad que se adecua a estas necesidades personales, para mí son muy importantes y de hecho esto es lo que ha hecho en gran medida en que yo siga en esta carrera en Amazon versus irme a otras empresas”, mencionó Marisa Vano, líder de comunicaciones y operaciones de Latinoamérica.

Bajo el lema: “Trabaja duro, haz historia y diviértete”, la empresa demostró que la seguridad y el escuchar a sus equipos de trabajo es lo primordial, donde en todo momento hay un equipo con el cual te puedes apoyar, divertir y aprender de cada una de las áreas.