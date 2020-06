Por Covid-19, los premios BAFTA cambian de fecha

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, se ha aplazado hasta el 11 de abril de 2021 por el Covid-19, en línea con la decisión de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood de posponer los Oscar hasta el 25 de ese mes.

Estos galardones, considerados los equivalentes británicos a los de la academia estadounidense, se otorgarán dos semanas después de los Oscar, informaron este lunes los organizadores del evento en el Reino Unido en un comunicado.

We are announcing temporary changes to our film eligibility rules for the 2021 #EEBAFTAs in response to the COVID-19 global pandemic which resulted in UK cinemas closing on 20 March. Next year’s Film Awards will now be held on Sunday 11 April. https://t.co/oOKkyf9b5e — BAFTA (@BAFTA) June 16, 2020

"Este cambio desde la fecha previamente anunciada del 14 de febrero reconoce el impacto de la pandemia mundial y se adapta a un período de elección más prolongado".

La organización adelantó que se irán conociendo más detalles sobre la ceremonia de los premios correspondientes a 2021 a lo largo del año.

Entre alguna novedades, derivadas de la pandemia, BAFTA ha estado en conversaciones para permitir que las películas lanzadas digitalmente y sin llegar a las pantallas de cine puedan optar a los premios 2021.

The nominations for the 2020 @virginmedia British Academy Television Awards and TV Craft Awards are out now! #VirginMediaBAFTAs #BAFTATV https://t.co/BmqWKl5B2E — BAFTA (@BAFTA) June 4, 2020

La academia británica considera que las medidas adoptadas para frenar el coronavirus y las dificultades que experimenta la industria del cine por esta causa hacen conveniente que se posponga la ceremonia.

La decisión se ha dado a conocer después de hacerse público que la entrega de la 93 edición de los Oscar se aplazaba dos meses.

Los nominados en las categorías se anunciarán el 15 de marzo de 2021 y el plazo para ser candidato no se terminará en 2020, pues el cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero del próximo año, día en el que se iba a celebrar la gala estadounidense originalmente.

