Matute “está en la casa” anuncia celebración de XV años en León

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Para revivir los éxitos musicales de los 80 ́s, no hay nadie mejor que Matute; la popular banda encabezada por Jorge D’Alessio está de festejo, como todos unos quinceañeros lo celebrarán con una gira que promete darle a sus fans lo mejor que han logrado en sus quince años de trayectoria y por supuesto León será parte de esta celebración el 1 de octubre en el Poliforum.

Del antro a los escenarios

La banda que comenzó su carrera tocando en un afamado antro de la Ciudad de México, se ha convertido desde hace ya varios años en referente para todas las personas que gustan de la música de los 80´s con la que pretende visitar países como Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, Honduras, Guatemala y más.

Sorpresas

Lo peculiar de esta gira es que a pesar de dedicarse más al género rock, en esta ocasión se contará con la presencia del mariachi con la idea de ir de polo a polo de toda la década ochentera, sin dejar afuera los temas clásicos de la banda como “I Just Cant’t Get Enough”, “Girls Just Wanna Have Fun” y “Wake Me Up Before You Go Go”.

Bajo la producción de Bobo Producciones, Jorge, Tana, Pepe, Irving, Nacho y Oso, celebrarán por lo alto sus primeros quince años de trayectoria, como ya lo han hecho anteriormente con espectaculares giras como “Boom Box Tour”, “La Guerra de los 80´s” y “Planeta Retro”, llevando al público a vivir, no solo un concierto sino toda una experiencia en cada una de sus presentaciones.

El año pasado, la banda cumplió uno de sus más grandes sueños al llegar por primera vez su gira a Estados Unidos con el recibimiento del público de 11 fechas sold out.