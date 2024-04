Agua de El Zapotillo todavía le puede llegar a León: Miguel Márquez

León, Gto.- El agua de la Presa el Zapotillo y la reparación de la cortina aún es rescatable para León, debido a que el decreto está vigente, declaró Miguel Márquez Márquez, candidato del Partido Acción Nacional al Senado por Guanajuato.

“El agua del Zapotillo aún puede llegar a León, el decreto está vigente, tenemos el derecho al agua y claro que se puede reparar las ventanas que se le hicieron a la cortina”, explicó en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Declaró que de llegar al senado, tendrá en su agenda la lucha por el agua para Guanajuato y regresar los apoyos a los campesinos, pues está en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país.

“Vamos a pelear el caso de El zapotillo, del cual ni un vaso de agua le han dado a Guanajuato, nos quitaron el proyecto que nos iba a dar 2.4 litros de cada 10 que se generarían, era muy poco para Guanajuato, es más, con la que se desperdicia, con eso nos hubiera alcanzado, pero nos quitaron el agua aquí en León con un decreto presidencial, violando toda la ley”, dijo el ex gobernador del estado.

Explicó que también se va a pelear la realización del Plan B que depende de la presa Solís de Acámbaro, ya que ni ese quieren autorizar, dejando fuera a municipios gobernados por Morena.

“El agua no solo sería para León, sino que sería para el corredor industrial que abarca Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, también se busca un ahorro de agua tecnificando el Distrito de Riego 011, por eso es que tengo que ir a pelear por los recursos, por la viabilidad del estado de Guanajuato, que siga teniendo un crecimiento en todos los sentidos”, dijo.

Enfatizó que es muy poca el agua que se estaría enviando para León y lamentó que también se dejó de lado a los Altos de Jalisco, donde hay menos agua.

“Allí si sufren de un estrés hídrico, sobre todo en ciudades como San Miguel, San Julián, Lagos, San Diego de Alejandría, todos estos municipios de los Altos de Jalisco batallan con el tema del agua, también se le castigó a San Juan de los Lagos y a todas las comunidades alrededor, yo creo que se tiene que hacer una consideración en la próxima administración federal, porque con el agua que se está dejando ir bastaría para dotar a los Altos de Jalisco y a León”.

Expresó que fue una decisión política y no técnica, y aceptó que con toda el agua que llegaría del Zapotillo a León, se dejarían de descansar los pozos de la ciudad y en automático los de San Francisco del Rincón y de Romita.

“Ya no habría necesidad de estar extrayendo tanta agua de todos estos pozos, pero la decisión política se toma más con las vísceras que con la razón y ahora estamos viviendo las consecuencias, tenemos una presa del Palote seca, los mantos acuíferos cada vez están más bajos, pero tenemos que apostarle a revivir el proyecto, y si se vuelven a cerrar, tenemos que impulsar el Plan B, además de que tenemos que tecnificar todo el distrito de riego 011”.

Miguel Márquez destacó que la inversión en recursos es similar a construir otra presa, sin embargo dijo que el ahorro es muy importante para dejar descansar los pozos de toda la zona, y el ahorro que se tenga en el campo, se va a ver reflejado en favor del consumo humano.

Reconoció que seis años de la próxima administración serían insuficientes para tecnificar a todos los campesinos que se encuentran en el Distrito de Riego 011, pero destacó que se tiene que iniciar con la inversión más fuerte que es el arranque de la obra de tecnificación y posteriormente vendría el mantenimiento constante, mientras que en las ciudades debe de darse el tratamiento de aguas residuales y crear líneas moradas para las industrias y las áreas verdes, y dejar de estar utilizando agua potable.

En cuanto al campo, Miguel Márquez dijo que se tienen que dotar de recursos, de lo contrario la gente va a perder competitividad y lamentó que no se tiene soberanía alimentaria en este país, donde el único producto en el que hay autosuficiencia para consumir y exportar es el huevo.

“De ahí en más, no existe otro producto que nos alcance para el consumo interno, tiene que haber importaciones de otros países como el frijol, maíz, entre otros. Tienes que comprarlo en el exterior, por eso debemos de hacer un campo más productivo”.

“Se tiene que apostarle al campo se quitaron apoyos como Financiera rural, que daba financiamientos blandos para el campo, así como apoyos para la compra de tractores y maquinaria agrícola, hoy se acabaron esos programas. El Procampo también fue eliminado, con el esquema de cobertura se pagaba un seguro y apoyaba cuando el precio se caía, ya que entraba de inmediato el seguro y compensaba la caída de los productos, esto ayudaba mucho”.

Recordó que también se les quitó la tarjeta de diesel para sus maquinarias, y ahora se tiene que pensar en el programa de Bordería, pues el cambio climático esta afectando la lluvia.

Dijo que el campo es el que consume más agua con más del 70%, un 12% es para la industria y el resto es para el consumo humano.

“Hay que recordar que se quitó el programa de tecnificación del riego en el campo y si no ahorramos agua en el campo, se va a extraer más y va a afectar para el consumo humano, tenemos que apostarle a eliminar el riego rodado porque es mucho desperdicio, tenemos que pasar al riego por aspersión como mínimo, pero en realidad se tiene que apostar al riego por goteo y micro goteo, son las nuevas tecnologías”.

Asimismo, lamentó que los dueños de tierra se están desanimando, y que la mayoría de quienes trabajan son campesinos mayores de 50 años de edad.

“Los jóvenes no quieren entrarle porque no ven una rentabilidad, por eso mismo se le tiene que invertir, tenemos tierra, agua buenos productores, pero se requiere apoyarles porque no podemos competir contra los productores de Estados Unidos y Canadá que están extremadamente subsidiados, tenemos que darles garantía a la gente del campo aquí”, concluyó.