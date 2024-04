Van seis personas rescatadas del lodo de la presa El Palote durante las últimas dos semanas

León, Gto. El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que durante el periodo vacacional los cuerpos de emergencia rescataron a seis personas del lodo y la humedad que se ha generado tras la falta de agua en la presa El Palote ubicada en el Parque Metropolitano.

Aunque la presa está apunto de llegar al 0% de su capacidad, el presidente municipal informó que no es un lugar seguro para que las personas se metan, ya que se ha vuelto una atracción acudir a las ruinas.

“Ya ha habido la necesidad de rescatar a varias personas, entonces se le ha pedido al parque que refuerce el tema de la información, estar atentos, vemos que es un común denominador, hay mucha atracción por ir a las ruinas, pero la realidad es que no es seguro, el lodo, la humedad todavía es muy persistente en la zona”, dijo.

El último caso de rescate se llevó a cabo este fin de semana y se trató de dos menores de edad que se quedaron atorados en el fango.

Jiménez Lona detalló que se trata de un fenómeno subir videos a las redes sociales pese a que el parque cuenta con letreros informativos de los riesgos.

En este caso pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones, pues si bien la presa está seca hay bastante humedad que pone en riesgo la vida de las personas que intentan meterse.

“Lo que estamos viendo es que se volvió un fenómeno en redes sociales subir videos de la presa, el parque tiene letreros de riesgos, no es un tema que no se esté informando, aquí es más bien un llamado a la ciudadanía, la presa si bien es cierto no tiene agua no quiere decir que sea seguro y el lodo puede causar lo que hemos visto, el lodo, la humedad todavía es muy persistente en la zona”, agregó.

Apoyo a pescadores

Tras la situación que están viviendo al menos 25 pescadores por la sequía de la presa, Jorge Jiménez Lona aseguró que el municipio los apoyará, y además de despensas, se les canalizará a otros empleos para que se puedan dedicar en lo que se resuelve la problemática que por lo menos durará un año.