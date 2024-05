León, Gto.- Ya pasaron nueve días desde la desaparición del pequeño Javier Modesto Moreno, hasta ahora no hay ningún rastro de él pero su familia no pierde la esperanza de encontrarlo con bien.

Este viernes, sus padres ofrecieron una rueda de prensa en la que piden a las autoridades que continúen con la búsqueda y solicitan a la ciudadanía que se sume a las jornadas para localizar al menor.

"Si ven a Javier por alguna parte, por favor, llamen a los números de emergencia 9-1-1, no tengan miedo de hablar, es anónimo, saben lo que yo he pasado, les pido que hablen y apoyen a esta búsqueda de Javier Modesto Moreno", expresó su mamá ante los medios de comunicación.





Encontraron restos humanos

En la rueda de prensa realizada en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, se informó que este viernes por la mañana, fueron localizados restos óseos, sin embargo serán sometidos a los análisis forenses para determinar la identidad de la víctima, de momento no hay ningún dato que determine o confirme si se trata de Javier. Trascendió que el hallazgo fue en un estanque.

"Si hubo un hallazgo en la zona, pero aún no se determina si los restos corresponden, hay una línea de investigación y la Fiscalía tiene que determinar, de momento, hasta hoy viernes no hay ningún dato preciso de que se trate de Javier, no hay nada que siquiera presuma que se trata de él, ninguna prueba resultado genético que confirme esto, por lo que seguimos buscando a Javier", Expresó Mayo Meza, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola.

Además se hizo una invitación a la ciudadanía para que el próximo domingo 26 de mayo acudan al Arco de la Calzada. A partir de las diez de la mañana, se realizará un recorrido por toda la zona Centro para pegar las fichas, seguir difundiendo y visibilizando la búsqueda del menor.

“Pedimos que no haya especulaciones, no negamos que hubo un hallazgo pero son restos que se tienen que analizar, se tiene que comparar el perfil genético y reiteramos que serán las autoridades quienes determinen", declaró Mayo Meza.

17 mil menores desaparecidos en México

Por su parte, Tania Ramírez de la Red por los derechos de la infancia en México, precisó que diariamente en el país desaparecen 25 niñas, niños y adolescentes.

Detalló que de las 112 mil desapariciones de personas en México, al menos el 17 por ciento son menores, con corte a marzo de este año se registró que una de cada cinco personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes, por lo que siguen faltando 17 mil.

En el caso de Guanajuato hay 168 niñas, niños y adolescentes que se encuentran desaparecidos.

En contexto

Desde el pasado 15 de mayo, inició la búsqueda de Javier Modesto Moreno, un niño de tres años perteneciente a la comunidad indigena “Tu’un Savi”, quien desapareció en la comunidad rural El Jagüey.

Javier Modesto Moreno, tiene tres años y pertenece a la comunidad indigena Joya Real del estado de Guerrero y habla la lengua “Tu’un Savi” (Mixteco). Sus padres son Anselmo y Maura, son migrantes jornaleros, que laboran en varios estados del país durante todo el año.

De acuerdo a la información proporcionada por su familia, el miércoles 15 de mayo, alrededor de las 17:00 horas, sus padres estaban laborando en la cosecha de tomatillo y para evitar que el niño estuviera expuesto a los rayos del sol, lo dejaron sentado bajo la sombra de un árbol y muy cerca de la camioneta en la que se trasladan.

Los padres de Javier, caminaron y se alejaron a una distancia aproximada de 50 metros, entre los surcos y al regresar ya no lo localizaron.

Tanto ellos como los otros jornaleros, comenzaron a buscar al niño, entre los surcos y los campos de cultivo así como caminos cercanos, sin éxito, por lo que se hizo la denuncia correspondiente y se activó una Alerta Amber y una Ficha de Búsqueda, con los números de folio FGEG-AAGTO-410/2024 y CEBP/01057/2024.

Por último, se comentó que a las búsquedas se han sumado autoridades de todos los niveles de gobierno, colectivos de búsquedas y sociedad civil. Las jornadas se han realizado en toda la zona de El Jagüey, La Sandía, Barretos, San Carlos y otras comunidades colindantes.





Permanece la búsqueda: Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, precisó que desde que se tuvo conocimiento de la no localización del menor, se implementaron los protocolos de búsqueda e investigación especializados en máxima protección e interés superior a la niñez.

La autoridad ministerial confirmó que el día de hoy al acudir en compañía de la familia a una búsqueda, en una zona de sembradíos localizaron restos humanos que de inmediato se recuperaron con la celula de arqueología forense.

"En este momento los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas realizan los procedimientos multidisciplinarios forenses para establecer la identidad de los fragmentos humanos localizados", compartió en un comunicado la FGE.

En un comunicado la autoridad ministerial agregó que se le brinda atención psicosocial a la familia y se esta garantizando su acceso al derecho a la verdad, la justicia y la reparación a partir de su intervención informada y protegida desde un aspecto físico y psicoemocional.

"La búsqueda se mantiene permanente hasta localizar a Javier, los datos de la investigación se darán a conocer con oportunidad en los términos que la legislación nos permite", finalizó.