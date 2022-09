Cautiva Alejandra Guzmán a los leoneses

Alejandra Guzmán, demostró una vez más que hay “Reina de corazones” para rato. En un show de hora y media presentó su “Luz de luna” con su “Verano peligroso”, en León, volvió a tener su “Día de suerte”, les cantó a las “Malas hierbas”, no se dejó de ninguna “Güera” y dejó claro que el rock es energía.

Fin de semana rockero

Este fin de semana León, se convirtió en la catedral de rock, los amante de este género pudieron tener concierto de metal y rock durante dos días.

A la hija de Silvia Pinal, le tocó sacar la casta y representar a las mujeres en el rock. Con ráfagas de aire y amenazas de lluvia, comenzó a llegar su público al recinto, con la emoción que da ver en vivo a tu artista favorita.

En las filas no faltaron las dobles de “La Guzmán”, las más rockeras y las que se esforzaron para vestir con algunos looks de Alejandra.

A las 8:22 pm se abrieron las puertas de la sala. El público se fue acomodando según su zona y refrescarse mientras el show arrancaba.

Noche de luz de luna

A las 9:27 pm, se apagaron las luces para encender un volcán en erupción proyectado en las pantallas del escenario, anunció la llegada de Alejandra fiel a su estilo fuerte, aguerrida, desinhibida, franca, divertida, desbordando energía, junto a seis músicos y dos coristas la rockera hizo estallar a su público con su “Tuya Tour”.

“Quiero Más de Ti”, fue el primer tema en el que no faltó el grito “León”. El color de la noche fue el “Rojo”, intensidad y pasión que distingue a “La Guzmán”, que está noche la acompañó de mucho agradecimiento.

Agradecida

“Es un placer estar vivo, estar aquí otra vez ¡Felicidades porque estamos vivos, porque estamos bien después de tantas cosas, me da mucho gusto estar aquí con un show nuevo, gracias a todo el equipo, a los que están atrás a todos, tenemos un compromiso con ustedes. Ya llevamos muchos años juntos, hemos hecho cosas buenas, cosas malas, cosas inolvidables y ¿por qué no vamos a celebrar la vida? Vamos a celebrar que estamos bien, que estamos sanos, que sobrevivimos”, dijo la rockera de 54 años.

El repertorio de los primeros minutos del concierto incluyó sus éxitos de antaño “Mírala Míralo”, “Ven” y “Luz de Luna”.

Noche de emociones

El volcán de las pantallas se trasladó al escenario la cantante junto a sus dos coristas, bailó, sus pasos de rock mezclados con rock no faltaron durante la noche.

Advirtió que esta noche sería larga “mañana tratan de recuperarse y yo no respondo ¡vamos a rocanrolear!” dijo mientras se acomodaba el vestuario para quedar con un leotardo rojo que combinó con sus botas del mismo tono.

“Loca”, “Un grito en la noche”, “Ángeles caídos”, y “Mala hierba”, hicieron que el público estallara como un volcán de emociones al igual que sus luces.

Día de suerte

Esta presentación fue diferente a lo que la hija de Enrique Guzmán, en varias ocasiones tomó el micrófono para conversar con su público esta vez se vio y se escuchó una Alejandra cariñosa y agradecida.

“Desde chiquita yo he sido feliz en el escenario. Por ti siempre he estado aquí, por esos gritos, por las canciones, por todo lo que ha pasado durante tantas noches ¡Gracias por ser tan incondicionales conmigo! Sé que nos conocemos desde hace años, ustedes son mi pasión. Me han acompañado tantos años de mi vida, he estado arriba, abajo, no importa” y les dedicó a los asistentes el tema “Un día de suerte”.

Desempolva éxitos

La noche siguió su curso del rock, del baile, el amor, desamor, volvía a la reflexión. Realizó más de cuatro cambios de vestuario en el que no faltó el rojo.

Como es Alejandra, rompió las reglas y se sentó para estar cerca de su público, se quitó la chamarra, y decidió invitar a todos a su verano y pidió que todos se pararan a bailar con ella y hacer todos su “Verano peligroso”, le siguieron “Toda la Mitad” y “Mi Peor Error”.

Fue censurada

El momento de éxtasis llegó con la interpretación de “Hacer el amor con otro”, en la que aprovechó para decir que hace años fue duramente censurada por la letra de esa canción que solo hablaba de amor y no entendía como ahora las letras de reguetón no son censuradas como ella.

“Yo creo en el amor, porque el amor real siempre se queda igual, pase lo que pase”, agradeció al público por permitirle ser como es, por verla caer y ser vulnerable.

“Después de tocar fondo vale la pena vivir así, a flor de piel y pagar todo lo que se tenga que pagar en esta vida, aprender de los errores y volverme a levantar. Vale la pena la lucha, vale la pena las cicatrices, todas estas”, añadió, y señaló sus caderas, la cantante se despidió a las 23:07 horas con “Reina de corazones”.

La más coreadas