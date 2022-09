Matute el proyecto musical que nació entre amigos

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Matute es el resultado de un grupo de amigos apasionados por la música que se reunían a cantar canciones de sus bandas ochenteras favoritas. Comenzaron en una cochera, luego pasaron a bares, luego a fiestas privadas, años después su fiebre ochentera saltó a los escenarios.

Han pasado 15 años que seis músicos y amigos han hecho revivir lo mejor de la música ochentera.

Entrevista

Este sábado llega a León su gira “Quinceañera World Tour”, en entrevista con Organización Editorial Mexicana Paco Morales, mejor conocido como el “Oso”, platicó cómo han sido sus primeros 15 años de trayectoria musical.

"Sabíamos que íbamos a subir a los escenarios, en cuanto tiempo no. Empezamos en bares, poco a poco nos iban contratando para eventos y lo hacíamos con mucho gusto porque siempre era nuestro repertorio Madonna, Tina Turner y Michael Jackson", mencionó el bajista de la banda.

Decidieron nombrarse Matute, en honor a la caricatura “Don Gato y su Pandilla”, y ser leales a su estilo musical de la banda está enfocado en revivir los ritmos de los años, donde fue el auge de la música pop rock con cantantes como Madonna, Tina Turner y Michael Jackson.

QUINCEAÑEROS

Adelantó que el formato de este concierto será diferente al de las ocasiones anteriores que se han presentado en la ciudad.

“El show está basado en una fiesta tradicional de XV años como las que se realizan aquí en México, vestido, vals, brindis. Para nosotros es una fiesta pero estamos en un punto de maduración de ver que sigue musicalmente hablando queremos seguir creciendo”.

MUCHO CARIÑO EN GUANAJUATO

El “Oso” Morales aprovechó para decir que León, es una ciudad que le tiene mucho cariño, su familia es originaria de Guanajuato y algunos familiares aún vive en la capital guanajuatense y él cada que puede vacaciona en el estado.

“Para mí es muy especial visitar León, mi familia vive en Guanajuato y cada que voy por trabajo me emociona mucho que me puedan ver arriba del escenario y cada que puedo voy con mi familia a León de compras, a Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, realmente es hermoso ese estado”, por lo que aseguró que esta vez no será la excepción.

MATUTE EN LA CASA

La cita para que el público leonés, es el próximo sábado en el Poliforum León, bajo la producción de Bobo Producciones, Jorge, Tana, Pepe, Irving, Nacho y Oso, están listos para ofrecer un viaje musical que es simplemente para disfrutar y agradecer a todos los que han estado con ellos desde el principio hasta el día de hoy.