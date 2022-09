Juanes le dice no al reggaetón y sí a la cumbia

Previo a su presentación en la ciudad de León, el cantante colombiano Juanes ofreció una conferencia de prensa virtual en la que compartió su gusto de regresar después de 10 años a la Capital de la Piel y el Calzado.

Comenzó expresando que recién cumplió 50 años y se siente más renovado y con ganas de visitar ciudades que desde sus inicios han seguido su música. Ahora les quiere mostrar un show que preparó hace más de un año y compartió que esa noche los guanajuatenses conocerán su origen musical.

El Vive Latino lo hizo regresar a México, meses después anunció que su gira “Origen Tour Latinoamérica”, pisaría nuestro país un show resultado del fruto de la pandemia, que gracias al encierro pudo inspirarse y componer.

CONFERENCIA

Sobre su regreso a León mencionó que se siente fantástico de poder estar nuevamente en conciertos en vivo, al punto de sentirse más libre e inspirado que nunca. Bajo un concepto “vintage” para demostrar que solo la buena música que trasciende.

REGGAETÓN NO

A pesar de ser colombiano, región donde se han dado grandes cantantes del género urbano como Maluma, Karol G y J Balvin, dijo que por el momento él seguirá en su estilo pop, rock y vallenato, ofreciendo música para toda la familia.

“Cuando toco mis canciones me doy cuenta que la gente más adulta se conecta más rápido y me gusta mucho. Siento que mi música es para toda la familia. Me pongo a componer y nunca estoy pensando que veré algo violento o incómodo para alguien, sino al contrario algo optimista, incluso que sea triste pero que sea un aprendizaje”, recalcó el cantante.

ESTRENARÁ CANCIÓN CON LOS ÁNGELES AZULES

El género musical que trae en la mente, indicó es la cumbia, su ritmo favorito con el que creció en su natal Medellín, de hecho adelantó que el próximo mes se estrenará una canción que hace poco grabó en colaboración con los Ángeles Azules, que describió como una canción muy divertida.

“Me fascina la cumbia desde México pasando por Colombia, tiene sus variedades y siempre me ha llamado la atención todo lo que pasa con la mezcla indígena. Me gustaría en un momento experimentar más con cumbia y hacer un álbum completo”.

El cantante también aprovechó para decir que también es un rockero de corazón rock siempre le ha gustado y por su mente ronda la idea de hacer algunos temas de corte metalero.

Sobre realizar un concierto sinfónico como el que ofreció en la pandemia, declaró que primero le gustaría perfeccionar los sonidos y ritmos para presentar un concierto sinfónico 100 % hacerlo en Colombia, en México o en algún lugar de Latinoamérica.

DE REGRESO EN LEÓN

León lo recibirá después de 10 años que se presentó con éxito en la explanada de la Feria ahora la Velaria de la Feria, con gran éxito un 6 de septiembre del 2012, en un concierto acústico que formó parte de su gira. “Juanes MTV Unplugged”.

“Me Enamora”, “Fíjate Bien”, “La Paga” y “La Camisa Negra”, fueron algunos de los temas que entregó el colombiano, además de un excelente repertorio y producción.

SHOW 2022

Para el próximo 26 de octubre en el Domo de la Feria, promete trasladar a su público al origen de su trayectoria y su evolución personal que ha adquirido a lo largo de los años.

“Todos los temas de esa noche me han dado una satisfacción enorme, yo crecí con esas canciones, de alguna manera por estos temas empecé a cantar y tocar la guitarra”, señaló.

“A todo Guanajuato, los amo demasiado y vamos a dar lo mejor”, finalizó.