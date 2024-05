¡Un raspado para este calor!

León, Gto.- En esta temporada de calor, la búsqueda de bebidas refrescantes se convierte en una prioridad para muchos, con ello aumenta la venta de raspados y hay de diferentes sabores así como precios.

Al quedarse desempleada, Rosario buscó la manera de ganarse la vida en el Barrio del Coecillo y puso una mesa con una caja a un lado donde tiene el hielo. El vaso lo tiene a 15 y 20 pesos pero tiene sabores de grosella, vainilla, limón, fresa, guayaba y tamarindo.

“Al no tener otra opción de trabajo me puse aquí a vender porque hay mucha gente y sí me gano mi dinerito, además, en esta temporada todos quieren una bebida fría y qué mejor que un raspado”, dijo.

Francisco Carmona / El Sol de León

La vendedora explicó que el sabor que más se llevan es el de limón por la frescura y cuando buscan un sabor dulce es vainilla pero también hay quienes lo piden combinados como el sabor de fresa y vainilla y grosella y guayaba.

Ella misma prepara los jarabes con fruta natural a tal grado que sea del agrado de todas las personas.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Llevo poco tiempo y la verdad es que me han recomendado porque dicen que el jarabe es rico porque refresca y quita la sed”, manifestó.

La señora se pone por la tarde a vender pero debido a la alta demanda esperaría ponerse más temprano ya que ahora el vender raspado es su único sustento.

Francisco Carmona / El Sol de León

En el Coecillo, los vecinos indicaron que como todo el día están expuestos a las altas temperaturas se han convertido en clientes frecuentes de Rosario pues un refresco cuesta más que un raspado y disminuye el calor, también manifestaron que al estar hechos de fruta natural no es dañino las bebidas ya mencionadas.