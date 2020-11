Mariano Wolosky estrena “Amar Sin Ley”

El cantante Mariano Wolosky inicia su trayectoria musical y creó su primer banda con la que logró compartir escenario con artistas como, Reyli Barba, Elefante, Alex Syntek, Kalimba, entre otros, cuenta con más de 15 años en el ámbito musical y acaba de lanzar su primer sencillo titulado “Amar Sin Ley”.

El cantautor resaltó que ya tenía planeado expresar el sentir de sus letras en solitario “esta es una oportunidad que traíamos como solista que ya era un plan que traemos desde hace dos años atrás y que concretamos este 2020 y salimos con el primer sencillo que se llama Amar Sin Ley”.

Wolosky comentó en entrevista telefónica para El Sol de León que poco a poco se abrió las puertas tras más de una década en el mundo de la música, y ahora al lanzar su primera canción dice tener “una estrategia muy clara, muy consistente hacia dónde vamos”.

Sobre Amar Sin Ley, Mariano comentó “esta canción la compuse en enero de este año, bueno todo lo que escribo son vivencias personales, situaciones que me pasan y esta canción se la escribí a una chica en particular como un regalo de un 14 de febrero, esta canción es la que nos incluye como miembro de los Latin Grammys”.

Wolosky nos platicó que su música obtuvo buena respuesta por parte del público y que eso se vio reflejado en el número de vistas en sus sitios oficiales en redes sociales y resaltó que “la semana pasada me acaban de postular como miembro para los Latin Grammys, entonces estoy muy contento” dijo Mariano.

El cantante y compositor mexicano nos comentó que su música es una mezcla entre Country y Pop “el country para mi es una música que ha estado muy arraigada en mí, me encantan mucho lo sonidos soy un gran seguidor de bastantes artistas country aunque ese género no es muy escuchado aquí en México, se me hacía interesante una fusión instrumentos country con ritmos totalmente pop en español, en este primer sencillo con banjo, al final es un pop, es una fusión”.

Su sencillo Amar sin Ley se hizo en coautoría con Mirley Cauich, compositora que ha trabajado para Kalimba, Yuridia, Danna Paola, coach de la voz México, y producido por Carlos Villa quien ha trabajado con Maná, Alejandro Fernández, entre otros.

“Amar sin ley” es una balada que habla de los límites que no existen cuando se ama, el sencillo y el videoclip están disponibles en plataformas digitales y YouTube.