[VIDEO] Realizan rodada para exigir mayor seguridad en León

León, Gto.- Los ciclistas de la ciudad salieron a las calles para pedir mayor seguridad ante la ola de asaltos que se han suscitado desde hace algunos meses.

Más de 800 ciclistas llevaron a cabo una rodada cuyo punto de partida fue el Arco de la Calzada, luego de dos horas después arribaron afuera de la Presidencia Municipal para recolectar firmas y solicitar mayor seguridad en ciclovías y caminos por donde más circulan.

Omar Rodríguez, del colectivo León en Bicicleta, al cual pertenecen aproximadamente 30 clubs de ciclismo, explicó que, hartos de los asaltos que cada vez son más frecuentes y violentos, se congregaron para dar a notar esta problemática.

Se calcula que fueron más de 30 km los que recorrió la manifestación ciclista, pasaron por lugares como López Mateos, bulevar Hidalgo, Morelos, hasta de nuevo pasar por el arco de la calzada y llegar a zona peatonal.

“Los asaltos han crecido demasiado y con demasiada violencia sin importar el género, por ejemplo a mujeres las han golpeado, a los hombres si les ha ido un poquito peor, ya que aparte de que los tumban, los golpean” comentó Omar Rodríguez.

POCAS BICIS RECUPERADAS

El integrante de León en Bicicleta comentó que son muy pocas las bicicletas que logran ser recuperadas, hizo una aproximado de que cada 10 bicicletas hurtadas, solo una se recupera y es por la comunicación que existe entre los mismos ciclistas.

“Prácticamente son áreas de, se podría decir casas de pánico, en tianguis, casas de empeño, una de las peticiones que estamos haciendo es que haya mayor legislación sobre las mismas porque no se pide ni siquiera una identificación oficial o un comprobante de la pertenencia del objeto de esa persona que va a empeñar”, dijo Omar Muñoz respecto a los lugares donde localizan las bicicletas.

Agregó que las zonas en donde más han ocurrido asaltos últimamente son lugares aledaños al Cerro del Gigante, Otates, presas cercanas a la ciudad por lo que exigen mayor seguridad o vigilancia en las mismas, además de que sus denuncias sean escuchadas y procedan.

Entre los asistentes hubo quienes aseguraron que los días que salen rodar, han salido asaltantes armados con cuchillos, macanas, generalmente en los cerros, en el bulevar Torres Landa y en el bulevar las Torres

IGNORADOS POR LA AUTORIDAD

En la manifestación hubo comentarios que coincidieron en que las denuncias que han puesto por robo de bicicletas han sido ignoradas.

“La ciudad es de nosotros, no de los delincuentes, si nosotros no hacemos algo por recuperarla, pues nadie lo hará”, expresó Omar Muñoz, quien añadió que se debe fomentar el que las personas denuncien y no se queden callados, y no solo los ciclistas, si no la gente en general.

“Queremos más seguridad para los ciclistas, el día 6 de abril, a las 11 de la mañana me asaltaron por el bulevar las Torres y me robaron mi bicicleta con machete, acudo a esta manifestación a ver si podemos tener un poquito más de seguridad y atención no sólo a los ciclistas sino a todos los ciudadanos”, platicó Fátima Guzmán de la colonia San Felipe de Jesús.

Se pretende que los clubes de ciclistas y colectivos realicen mesas de trabajo con autoridades para llegar a un acuerdo sobre la seguridad hacia este sector.