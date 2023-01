Carlos Rivera enloquece en su primer show en el palenque de León

El jueves se puso coqueto en el palenque de León con la presentación de Carlos Rivera, que este año confirmó que es uno de los consentidos de la Feria de León.

Poco a poco, las gradas se comenzaron a ocupar y las banderas de Colombia, Perú y Argentina se hicieron presentes, como era de esperarse el público en su mayoría eran mujeres.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En todo momento se sintió la algarabía por la presencia del ex académico.

LAS MÁS CREATIVAS

Hasta el momento sus fans de hueso colorado han sido las más creativas para mostrar su apoyo, con cartulinas en color neón algunas escribieron sus mensajes, un sombrero de charro personalizado, hasta una figura del cantante lució en las gradas.

Durante la espera, las damas aprovechaban para hacerse un retoque en su maquillaje, checar sus redes sociales y transmitir que les daba estar a minutos de ver en vivo y a todo color a Rivera.

LEÓN SU TALISMÁN

En el momento que se apagaron las luces del recinto, todos sabían que era el momento que esperaban desde hace un año.

A las 11:35 pm, al puro estilo “Rivera”, apareció enfundado en un pantalón negro de vinipiel, camisa negra con detalles en blanco, derrochando talento, carisma, voz, sensualidad y corazón en cada nota y movimiento desde que salió del túnel que lo llevó al redondel donde se rencontró con su palenque número 9 de la Feria de León.

En medio de un grandioso encore musical que enloqueció a chicos y grandes con “Lo digo”, dirigió unas breves palabras: “Muy buenas noches León”, “A bailar León”, “Mi León, Guanajuato”.

Siguió con “Amo mi locura” y “Bendita tu vida”, entre el enloquecimiento del público, camino hacia su mesa para hidratarse un poco, limpiarse el sudor y tomó algunos segundos de respiración para dar un mensaje muy efusivo de bienvenida a su show.

Este jueves se puso coqueto en el palenque con la presentación de Carlos Rivera[@_CarlosRivera]. Este año confirmó que es uno de los consentidos de la #FeriaDeLeón 🎡 con su voz y bailes arrancó suspiros. @FeriaDeLeon



📹: @Vanehh7 | El Sol de León



👉 https://t.co/EE6W4h1WWP pic.twitter.com/jPc0tcbfIj — El Sol de León (@soldleon) January 27, 2023

“Qué bonito estar aquí de nuevo en esta tierra tan maravillosa. Siempre ustedes son nuestro talismán de buena suerte, siempre que arrancamos los shows del año nos va muy bien. León hoy vengo con muchas ganas así que tú decides hasta dónde quieres llegar conmigo, pero si vienes dispuesto, yo estoy listo a que nos disfrutemos mutuamente, esta noche va hacer la mejor que hayamos tenido en León, Guanajuato. Esta es nuestra noche vamos a bailar, cantar, disfrutar, esta es tu noche León”.

Para el segundo set musical agregó a su outfit un saco blanco y una silla para calmar la adrenalina del público con temas acústicos “El hubiera no existe” y “Sí te vas”, emocionaron a los asistentes.

LLEGÓ EL FLAMENCO

Una bailarina de flamenco llegó al centro del escenario, al ritmo de “Regrésame mi corazón”, Carlos demostró nuevamente que el baile es también otro de sus atributos.

Carlos en todo el momento derrochó sensualidad ya fuese pop, baldas, flamenco no dejó de complacer con sus sensuales bailes.

Uno de los momentos más tiernos fue al interpretar “Recuérdame”, tema que le cantó a una pequeña fan que se encontraba en las primeras filas.

BRINDA CON SU MEZCAL SANTO GUSANO

“Para los que vienen con el corazón roto les tengo dos cosas, primero vienen unas canciones muy buenas, dos brindar con mi mezcal Santo”, pidió que levantaran sus copas y brindaran junto a él.

Continúo con los temas llegadores “No me pidas perdón”, “Todavía no te olvido” y “Ya no vives en mi”, duetos que realizó con Banda MS, Río y Roma y Yuri, ayudaron a echarle limón a la herida de quienes se presentaron con el corazón roto.

Volvió a invitar a su público a que probaran su mezcal “Dicen que está tan bueno que lo tuvimos que santificar”.

PEDIDA DE MANO

Ya con la garganta entonada felicitó a las parejas que habían asistido juntos a verlo, de manera libre u obligada “yo solo soy responsable de cantarles bonito, no de lo que pase después del show. Ya varias personas me han ido a reclamar que después de mi show nacen niños”, para después interpretar “Velero”.

Así como avanzaba la noche, la adrenalina y Carlos, hacían lo suyo con lo mejor de su repertorio, no podían faltar “Un viaje a otras partes”, “No eres para mí” y en el tema “Otras vidas”, tuvo que hacer una pausa pues un caballero le pidió matrimonio a su novia, teniendo como fondo a Carlos Rivera, cantándoles en vivo.

Después del momento romántico la velada siguió su curso, el público se notaba más enamorado que como había llegado, ya ni el frío calaba en el ambiente que Carlos había transformado en una hora y media con su música y sus bailes

#FeriaDeLeón 🎡 | Con el tema "Otras vidas" hubo petición de mano, teniendo como testigo a Carlos Rivera[@_CarlosRivera].💍🥰 @FeriaDeLeon



📹: @Vanehh7 | El Sol de León



👉 https://t.co/EE6W4h1WWP pic.twitter.com/qrWLppXUV5 — El Sol de León (@soldleon) January 27, 2023

MILLÓN DE GRACIAS

Para cerrar con broche de oro dejó sus temas que van directo al corazón “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Como pagarte”, “Te soñé”, “Millón de amigos” y “Agárrense de las manos”, para finalmente despedirse con otro mensaje “Espero que todo lo que gastaron por venir a verme haya valido la pena, peso por peso, gracias de corazón León”, para agradecer junto a su equipo y abandonar el redondel a las 2:05 am.

A DETALLE