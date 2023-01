Edith Márquez celebra su cumpleaños número 50 en el palenque de León con gran éxito

Una vez más la “Reina de los palenques”, Edith Márquez llegó a la ciudad para deleitar con sus éxitos al público leonés, en el marco de la Feria Estatal de León 2023, así como celebrar con León la llegada a su quinto piso.

En entrevista brindada a los medios de comunicación previa su concierto, Edith Márquez acompañada de su hijo Bastian, mencionaron sentirse entusiasmados por volver con el público de León, donde prometieron un espectáculo diferente, donde a pocos días de celebrar sus 50 años, comenzó los festejos en la ciudad zapatera.

“Cada año que vengo a León, es empezar con el pie derecho ahora para nosotros, la verdad es que me gusta traer cosas nuevas, diferentes, que no sea el mismo show, que la gente note un cambio, una evolución, un crecimiento, ojalá que esta noche se lleven una grata sorpresa de lo que les preparamos”, dijo Edith Márquez.

A dos días de celebrar su cumpleaños número 50, fue León la ciudad donde comenzaron los festejos.

“Es para mí muy importante porque siempre queda cerca de mi cumpleaños y el Palenque de León Guanajuato siempre es muy arropador, muy amoroso, además estoy cumpliendo ya 50 años, así es que me siento muy contenta, muy feliz; dicen que la edad no se dice y yo la digo con mucho orgullo porque yo creo que todos los años que he vivido y que Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar la vida, han valido mucho la pena aun con las adversidades, al final del día de eso se trata la vida” mencionó.

Por otra parte, orgullosa de su hijo, Edith informó que próximamente habrá un nuevo material musical realizado por Bastian.

Así mismo, la cantante, también habló sobre su estado de salud, ya que en el mes de agosto del 2022 canceló sus presentaciones para someterse a una intervención médica, misma que representó un riesgo ya que podría impedirle la capacidad de caminar, obligándola a guardar reposo.

“Ahorita estoy más enfocado a mi música, que es lo que sigue para todo este año, yo espero estrenar mi primer sencillo a mediados de marzo, más tardar a finales de marzo”, comentó.

También indicó sentir “orgullo puro”, al cantar junto a su madre y en este momento se enfocará en crear música del género regional mexicano, esperando que sea del agrado de la gente para poder algún día presentarse en los escenarios que a lo largo de su carrera se presentó Edith.

#FeriaDeLeón 🎡| @EdithMarquezL la “Reina de los palenques”, deleitó a sus fans con sus grandes éxitos, que fueron cantados a todo pulmón en la @FeriaDeLeon



📹 Montserrat Ramírez | El Sol de León



👉 https://t.co/OD6y6ilSI0 pic.twitter.com/uL52nIUYgU — El Sol de León (@soldleon) January 26, 2023

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

Fue en punto de las 11:30 de la noche en que las luces se apagaron, el recinto se iluminó con luces azules y moradas, en ese momento saltó al escenario Bastian, el hijo mayor de Edith Márquez, agradeció al público y entonó la canción “Vuelve” de Ricky Martin y luego interpretó un tema inédito de él llamado “Como yo” y posteriormente realizó un cover en inglés de uno de los éxitos de Queen.

Minutos antes de la medianoche, la cantante, compositora y actriz mexicana, Edith Márquez Landa como primer tema cantó “Arrepentida”, seguida de “Acostumbrarme al cielo” y “Por hablarle de ti”.

“Muy buenas noches León, ¿cómo están esta noche?, salud porque empezar el año aquí con ustedes siempre empezando con buena vibra, con amor, con todo lo más bonito que un artista puede recibir, así es que Dios me los bendiga y que sea un año lleno de bendiciones y alegrías para todos ustedes”, mencionó Edith, mientras se quitaba su primer vestido dejando a la vista un diseño entallado que resaltaba su figura, al mismo tiempo que levantaba una copa y brindó con sus seguidores.

“Dejémoslo así”, “No te preocupes por mí”, “Ese Beso”, “En peligro de extinción” y “Mi error, mi fantasía”, fueron escuchadas y cantadas a todo pulmón por su fiel público, esto mientras grababan con sus celulares los mejores momentos del show para luego subirlo a sus redes sociales.

Conforme avanzaba la velada llegó un cambio más de vestuario, esto convirtió la noche en una serenata, ya que un mariachi llenó el redondel y sonaron los primeros acordes de la canción “Caminos de Guanajuato”, una canción que resonó hasta el exterior del Palenque.

“Desaires”, “Sin él”, “La misma gran señora” y “Que te vaya bonito”, fueron recibidas por sus fans con un gran entusiasmo.

“Volver, volver”, “Insensible a ti”, “No llega el olvido” y “Como tú mujer”, fueron las canciones más coreadas, canciones con las que la artista recibió el cariño de su público, que la llenó de energía.

Edith Márquez y si hijo Bastian, cantaron juntos en el Palenque de León, en donde a modo de dueto se escucharon “A través del vaso”, “El primer tonto” y “Quisiera saber”; un popurri del fallecido Juan Gabriel anunció el término de la velada, misma que

La “Reina de los palenques”, demostró que es merecedora del apodo que sus fans le otorgaron.