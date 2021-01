El Haragán y Cía lanzan la pista Yayo

El Haragán y Cía continúan con el gran festejo de sus ya más de tres décadas de vida con el estreno de su nueva canción inédita llamada YaYo y entrevista con El Sol de León nos comparte más detalles de esta rola de Blues que se acaba de lanzar fresquecita.

El Haragán nos dijo que esta canción, recién salida del horno, nace después de colaboraciones con Rubén Albarrán y Alex Lora, pero los seguidores pedían con ansias una nueva rolita “la banda nos estaba pidiendo algo original, una canción nueva, porque habíamos grabado grandes éxitos del Haragán”.

Así El Haragán y Cía ofrecieron una canción completamente nueva que ya está disponible “iniciamos el año trabajando, con una nueva esperanza, a pesar de estos tiempo tan difíciles de pandemia pues sacamos Yayo, es una canción que va de acuerdo un poquito con la época, que habla de cosas muy humanas” dijo El Haragán para El Sol de León.

Sobre YaYo nos contó Luis Álvarez comparte una reflexión del actual entorno y una pista para reflexionar “es una rola que quita la responsabilidad a los demás de lo que ha sido de tu vida y yo lo comparo esto con que, tratamos de echarle la culpa a los gobiernos, al virus, todo, pero sin embargo nosotros mismos también hemos sido los que hemos creado esta situación, a través de tantas cosas, del calentamiento global, de tirar plástico, de consumir y no dejar de consumir, sobre explotar los mares y los bosques y todos estamos en esto, todos usamos una mesa de madera, piano, una silla”.

“Aunque no habla de esto la rola, habla de que yo le digo a mi mamá que lo hizo bien, a mi papá que también lo hizo bien, al final de cuentas reflexionas que pudieron por y que yo soy el único aferrado que se quedó durmiendo en su laurel, yo siento que la humanidad también se durmió en su laurel y que estamos en una situación provocada por nosotros” relató telefónica el músico Luis Álvarez.

Nos comparte Luis que la canción también puede dedicarse a los padres y es un reflexión sobre las decisiones “la canción disculpa al papá, a la mamá, los enaltece también, y toma la responsabilidad de su propia vida, YaYo es un personaje común, cualquiera de la familia, es un amigo, puedes ser tú, puedo ser yo y es una autocrítica o reflexión Yayo para que la analicen y está”.

Tres décadas y un año, el año pasado no se cuenta, todo se lo llevó la pandemia, la rola es una canción de blues aprovechando la experiencia que tuve con Junior Boy Jhons” dijo Luis, el Haragán.

La canción Yayo surge del amor al género del Blues y es que dice Luis Álvarez diario se desayuna un disco de Blues “fue un curso intensivo de Blues en Dallas Texas y bueno le aprendí algo y algo se me pegó, me aventé el valor para tocar blues que no es tan fácil tocar un blues, tocarlo, tiene que llevar espíritu, tiene que llevar corazón, tiene que haber sal y pimienta para que suene como debe de ser, lo intenté no sé si se haya logrado, pero se escucha un blues muy fino, un blues tradicional, digamos de los años cincuenta, con un sonido de guitarra que va jugando con la voz muy al estilo de los lobos, del blues clásico es sencilla la rola y tiene sus profesiones y el sello de la canción va a ser la letra, esperen una música bien tocada y bien agradable, que no se pierdan YaYo que es un trabar en tiempos de pandemia y no tirar la toalla, es un gran logro” dijo Haragán.

Luis Álvarez comenzó a tocar la guitarra a sus diez años y fue en su adolescencia cuando inició a girar en líneas del metro y rutas de camión durante la década de los ochenta. Después, participó en un concurso de compositores. El locutor en turno al presentarlo dio por error el nombre que cambiaría su vida, con ustedes “El Haragán” y su canción Luis Álvarez. De ahí, partió una carrera musical que va acompañada con más de 15 placas discográficas, de las cuales se han desprendido canciones que retratan nuestra urbanidad y una que otra anécdota picaresca.