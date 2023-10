El David Aguilar enaltece la lucha feminista con “Luz de cabeza”

Con “una canción para enaltecer el pensamiento, la valentía, el coraje de las mujeres que les interesa la lucha feminista”, El David Aguilar da una muestra de lo que será su nuevo disco.

Luz de cabeza, un tema “que está dentro del interés por la justicia”, es el primer sencillo, cuyo lanzamiento coincide con su nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Alternativa por Cicatriz radiante, lanzada en 2021.

“Hace un año salió Cicatriz radiante. Me está sirviendo en esta coyuntura, que estoy presentando nuevo material. Tener la noticia de la nominación de una canción pasada me hace sentir integralmente la atemporalidad de mi trabajo”, dice en entrevista con El Sol de México.

Luz de cabeza es la primera canción del que será el nuevo álbum de El David Aguilar, en los 14 temas que lo integran, trata temas de amor, o problemáticas sociales como el racismo, dando como resultado un contenido variado, unido por el estilo personal del cantautor.

“Como artistas no estamos obligados a tomar una posición política. No diría que deben tener temáticas políticas en su quehacer artístico, pero en la vida sí. Todo el mundo debería tener una opinión de eso, estar al tanto, esa es mi visión. Particularmente me gustan los que lo hacen, cuando se comprometen a ese nivel”, admitió.

El cantautor, que en su trayectoria tiene cuatro discos de estudio, comenta que llegó a Luz de cabeza en su búsqueda personal de dedicar un tema a su pareja y por reconocer los esfuerzos de la lucha feminista, que consiguió unirse mundialmente durante la primera mitad del 2020, lapso en el que compuso el sencillo.

“En febrero (del 2020) la conversación feminista estaba muy álgida. Por esas épocas escribí Luz de cabeza, que todavía es un tema vigente, una conversación que sigue activa”, explicó el artista.

A través del ritmo de la canción, El David Aguilar hizo una mezcla de la música actual, involucrando música tradicional mexicana, como el son jarocho y el bolero. “Es un intento de agarrar algunos elementos de la música urbana y tratar de usarlos en la composición, a nivel melodía y fraseo”, señaló.

“Estaba tratando de mezclar este intento de música urbana con algún elemento mexicano, entonces se me ocurrió poner un requinto jarocho. Me gusta ese sello, que tiene mexicanidad”, agregó sobre la parte musical.

Para complementar el concepto de Luz de cabeza, el tema se lanza junto con un videoclip, dirigido por Jazmín García, una artista chicana que aborda asuntos de tradición mexicana en Estados Unidos. Para la pieza audiovisual, El David Aguilar confió en ella, delegando la creación de éste, en el que se muestran simbolismos que evocan a mujeres luchando y encontrando la libertad.

“Ella propuso la idea de la sirena que se libera de sus ataduras. Cuando vi sus videos me di cuenta de que estábamos identificados por estética. Me gusta que no utilice actores o actrices con bellezas o aspectos físicos hegemónicos, características congénitas como el color de la piel, el origen, incluso los rasgos en general. La utilización de elementos así me hace sentir identificado porque se ve que tiene una inquietud social y cuando la conocí lo comprobé”, comentó el cantante.