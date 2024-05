Cobrará municipio a cablera más de 111mdp

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, anunció a través de sus redes sociales el cobro a la cablera de Telecom Nacional 111 millones 298 mil 566 pesos.

Dijo que este pago se da por la resolución del Juzgado Segundo Civil de Partido y es por la ocupación indebida de la vía pública con su cableado. El caso duró prácticamente seis años hasta tener una sentencia.

Local Analizan iniciativa para atender la perspectiva de género en obra pública

El alcalde en su publicación expresó: “Así como no bajamos la guardia hasta ganar esta sentencia desde el 2019, les digo que, a partir de la próxima semana, no descansaré hasta cobrar esta deuda. No me temblará la mano para asegurar que cada peso sea recuperado para el beneficio de todos los guanajuatenses, estoy seguro de que esos recursos pueden ser empleados para saldar deudas con las mujeres y las comunidades de #Guanajuato”.

Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

El caso se da desde que el activista y abogado Roberto Saucedo Pimentel solicitó investigar la histórica deuda que mantenía la cablera desde los gobiernos priistas de Luis Fernando Gutiérrez y Edgar Castro Cerrillo.

Fue la Auditoria Superior del Estado quien investigó el tema y con los resultados de la auditoría hecha, ordenó en 2019 al gobierno municipal de Guanajuato a iniciar el proceso legal para cobrar la millonaria deuda que se acumuló por años de omisiones.

Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

Sobre la sentencia emitida, en la ficha informativa y resumen, se detalla que el cobro es por la ocupación de la vía pública con más de 230,000 metros de cableado, de la empresa de tele cable local.

Detalla que ante la negativa de la empresa local de tele cable para cubrir el adeudo que presenta con el Municipio por el uso de la vía pública con la instalación de cableado, el gobierno municipal de Guanajuato interpuso, el 27 de marzo de 2019, esto es, en la primera administración de Alejandro Navarro, una demanda por la vía civil para recuperar el adeudo que asciende a poco más de 110 millones de pesos, aumentando a los más de 111 millones de pesos, por los siguientes años.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

Local Primeras lluvias da esperanza al campo

Este cobro podría prolongarse a hacerse, pues la empresa tiene entre sus derechos apelar la resolución.