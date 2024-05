Primeras lluvias da esperanza al campo

León, Gto. Conrado vive en la comunidad San José del Resplandor también conocido como “El Capricho”, el año pasado tuvo pérdidas de hasta 16 mil pesos por sembrar maíz y sorgo, este año no pierde la esperanza de que caiga agua del cielo y se le dé su cosecha.

Explicó que el año pasado estaba en 4 mil pesos el bulto de maíz y 3 mil 200 el costal del sorgo pero fue pérdida total porque no llovió.

“El año pasado gasté alrededor de 16 mil pesos pero no llovió y no se me dio nada y ahora voy a volver a preparar mi tierras sin perder la fe en que se me dé mi maíz y sorgo”, comentó el señor.

Indicó que primero la tierra se barbecha, luego se rastrea y finalmente se siembra la semilla. En cuanto a los apoyos dijo que sólo recibe el apoyo de ProCampo y otros tipos de apoyos sólo se dan a personas que tienen pozos o un sistema de riego porque “van a la seguridad”, sin embargo, a personas que dependen del temporal poco los voltean a ver.

“Aquí en el campo se arriesga mucho y se gana poco y es que todos estamos con la crisis del agua, lo mismo pasa con los apoyos se los dan a quienes tienen su pocito o su riego por eso estamos a merced del jefe porque él es que dice la primera y última palabra”, manifestó.

Aseguró que este viernes empezará a sembrar sus semillas porque han caído algunas gotas de agua lo que presagia abundancia, sin embargo, no son lo suficiente para poder predecir si será un buen temporal.

En comunidad San José del Resplandor hay tres pozos de donde se surte el agua para que sus vacas no se queden sin beber agua, en cuanto al alimento las saca a pastorear en sus terrenos pero la crisis a falta del “oro azul” ha ocasionado que algunas personas vendan sus animales.

Así pasó con Ramón quien ya no pudo mantener a sus reses y las tuvo que malbaratar para compensar algo de su economía.

“Yo vendí mis animalitos porque ya ni para darles de comer tuve, lo mismo pasó con el agua y es que sin agua no tenemos nada y no hubo ni ganancias, entonces antes de que se mueran mejor las rematé”, comentó Ramón.

Finalmente, indicaron que de llover en junio se habría abundancia y si no es el caso, de plano pensarían en pedir apoyos al menos para sobrevivir un año más.