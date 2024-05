Cancelan más de 100 familias sus créditos Infonavit en El Rehilete por mala calidad

León, Gto.- Gustavo Pintos, delegado del Infonavit en Guanajuato, informó que más de 100 familias de la Sección Vivir El Rehilete en el municipio de Villagrán, ya iniciaron los trámites de cancelación de sus créditos tras detectar que las viviendas fueron construidas con mala calidad.

Detalló que en total son 198 créditos y pidió a quienes no han iniciado el trámite que lo hagan lo antes posible, incluso previo a que termine el mes de mayo para darle celeridad al asunto.

“Son más de 100 personas que ya han logrado firmar el convenio y la idea es que generemos este primer bloque al corte efectivamente del mes de mayo y quienes no lograron llevar a cabo esta firma lo van a poder seguir haciendo a cabo, a aquellas personas que no se informaron, no supieron, lo podrán hacer en los meses siguientes, pero ojalá que si se acerquen lo más rápido posible”, dijo.

El delegado aseguró que hasta el momento ya nadie está habitando las viviendas como parte de una exigencia que les hicieron desde el Infonavit para salvaguardar la integridad física y la vida de los propietarios y sus familias.

Cortesía / Infonavit

“Lo que tenemos de información es que ya no hay nadie que habite las viviendas, de hecho lo que se pretende con la firma de estos convenios es que haya el compromiso puntual por parte de los acreditados afectados de que ya no vuelvan a habitar estas viviendas con la finalidad de salvaguardar física y la vida de ellos y sus familias, es un punto que les exigimos con la finalidad de salvaguardar su integridad”, agregó.

A las personas que no han iniciado la cancelación del crédito, Gustavo Pintos les pidió que acudan lo antes posible al centro de servicios Infonavit ubicado en el Celaya o al municipio que les quede más cercano.

Defiende reforma

Cortesía / Infonavit

Además, el delegado dijo que la reforma que se busca realizar al Infonavit para que tenga la facultad de construir casas es porque la industria no está “atacando” la falta de vivienda económica.

“Es una reforma aún no se ha aprobado, pero el tema de decir que el Infonavit ya construyó pues no es cierto, el Infonavit nunca ha construido de forma directa y esto es lo que se pretende a través d esta reforma (…) Lo que es una realidad es que la oferta de vivienda económica es prácticamente nula para ingresos salariales bajos”, declaró.