Habrá ley seca en Guanajuato Capital

Guanajuato, Gto. El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Samuel Ugalde García, informó que habrá ley seca por el día de las elecciones en la capital. La misma se contempla a aplicar tanto sábado como domingo.

Aclaró que será en próximos días cuando se defina el protocolo final de la Ley Seca, que se basa en no vender alcohol en esos días en ningún establecimiento.

“Vemos con la dirección de Fiscalización el tema, predominantemente estamos contemplando todo el fin de semana, sábado y domingo, pero mañana daremos por menores de la Ley Seca, estamos trabajando con la dirección los esquemas”.

Dijo que aplicar esta modalidad es como recomendación por el proceso democrático que pasará el país, pues no es una obligación para todo el estado, en este caso, cada municipio decide si aplicarlo o no.

Sin embargo, dijo que lo conveniente sería que se aplicara por igual, pues de nada sirve que en la capital funcione la Ley Seca, cuando en otro municipio no funciona y la gente puede ir y surtirse de alcohol, además de que al anunciarse, buscan surtirse con anticipación.

Samuel Ugalde dijo que no se busca perjudicar a los negocios, sino cuidar al electorado para que no acuda en condiciones no favorables a votar.

“Implica que ningún establecimiento puede vender bebidas alcohólicas, sin embargo, ya se han aplicado en otras ocasiones, en pandemia se aplicó el día de la madres, pero no se aplicó Silo u otros municipios y se iban allá a surtirse”.

Sobre la petición del gremio de la Canirac, para que la Ley Seca no les aplique a ellos, pues les afectaría en las promociones que darán a quien salga a votar el dos de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que es de los temas que se analiza.

En caso de aplicar la Ley Seca en Guanajuato capital, la misma iniciará desde las 00:00hrs del sábado primero de junio, terminado a las 23:59hrs del domingo dos de junio.