Marisol Sosa rinde homenaje a José José con versiones en rock

Para Marysol Sosa es un privilegio hacer un homenaje a su padre José José. En esta ocasión se une con el grupo Rostros ocultos para un show donde fusiona el rock, con los clásicos temas del intérprete.

La cantante considera necesario seguir preservando estos éxitos, pues “la música de mi papá hablaba muchas cosas. Siento que actualmente la música ya no profundiza”, declaró en conferencia de prensa.

Una de las cosas que le han resultado más gratas de este tipo de ejercicios, es ver cómo jóvenes, e incluso niños, se le acercan para reconocer el legado de su padre, y celebra que aquellos fans que llevan años escuchándolo, pasen este acervo a sus hijos, sobrinos o nietos.

“Me encanta ver que si no fue la tía fue la abuela, o los papás, o amigos de los papás, ubican quién fue mi padre, y la interpretación que hizo de estos grandes temas. Hoy tenemos a más jóvenes que empiezan a entender qué dice la música. Ha sido muy padre que lo ubiquen a él, y que me lo digan, que en un momento dado me digan como él nunca va a haber nadie”.

Arturo Ybarra, guitarrista de Rostros ocultos, subrayó que dado el amplio repertorio que poseía “El príncipe de la canción” y lo sensible de sus estrofas, sus canciones se pueden adaptar a otros géneros musicales, y seguir conquistando a las nuevas generaciones.

“La poesía de las letras que interpretaba José José, cuando las reencuentra alguien que busca algo con sustancia, se va a identificar. La puede digerir desde un niño, hasta una persona de edad. Porque están bien hechas, y eso nunca perece”, comentó.

AGRADECE EL AMOR DE SUS FANS

Marysol se mostró conmovida por todo el cariño que el cantante recibió durante su vida, y aseguró que como hija de un grande de la música, siempre entendió la importancia que tenía el público en su agenda.

“Era muy dado a su gente, es otra de las cosas que marca quién fue él”, comentó. “Qué padre que aparte de dejarnos un legado musical nos dejó una sincera amistad, como su hija siempre agradecí que el darse a él como su público, era algo natural”.

Finalmente, Marysol adelantó a este diario que ya están en pláticas para hacer un nuevo homenaje a manera de disco, pero todavía no se ha aterrizado la idea. “Realizar un tercer tributo estamos al día de hoy en este gran veremos, pero te puedo decir que por ahí va la cuestión”.

El show “Amar, querer y rockear” se celebrará el próximo sábado 19 de agosto en el Frontón México.