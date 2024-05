Asegura Alejandra Gutiérrez que el trabajo realizado en su administración la respalda contra campañas negras

León, Gto.- Durante un encuentro con estudiantes universitarios la mañana de este lunes, la candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que pese a las campañas negras que existen, el trabajo que se ha hecho su administración habla por sí solo.

Aseguró que en su campaña no están engañando a la gente como algunos candidatos que sólo aspiran a una regiduría con propuestas que no son viables legal y presupuestalmente y que no están en sus posibilidades.

Local Concentra gobierno de León cuatro solicitudes para cierres de campaña

“Yo no engaño y puede haber mil campañas negras, yo lo que te puedo decir es que hay un trabajo continuo, que sí hay trabajo también realizado, porque puede haber cuantas calles ni siquiera se habían hecho y tenían 30 años pidiendo y hoy ya se hicieron como el Río de los Castillos”, dijo.

Gutiérrez Campos pidió si saben de algún funcionario que no esté haciendo su trabajo se lo hagan saber y poder corregir.



Francisco Carmona / El Sol de León

Además comentó que durante sus recorridos en las colonias de León escucha lo que le duele a la gente y que no va con la expectativa de que le digan que todo está bien.

“Siempre habrá retos, siempre habrá broncas, nunca vamos a ser perfectos y lo primero que yo hago es escuchar y creamos un modelo de escucha ciudadana y yo ando en las calles recorriendo, no voy a que me digan que todo está bien porque hay muchos políticos que les encanta nada más que les digan que todo está bien y a mí me gusta que me digan dónde están las cosas que les duele para poderlo corregir y si hay algún funcionario que no está haciendo su chamba también quiero que me lo digan”, agregó.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Francisco Carmona / El Sol de León

Local Pide Alejandra Gutiérrez a jóvenes universitarios alejarse de las drogas

A los estudiantes les platicó sobre el sistema de parque que impulsó durante su administración en León, los diagnósticos que se están trabajando para el tema del agua y el trabajo que se está haciendo con el empresariado para mejorar la economía de la ciudad con salarios dignos.