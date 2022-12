Reconocen a medallistas leoneses de Juegos Paranacionales

León, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la COMUDE León reconoció a aquellos atletas ganadores de medalla en los más recientes Juegos Paranacionales de la CONADE efectuados en Hermosillo, Sonora.

La representación leonesa colaboró a la causa de la entidad con una cosecha total de 37 preseas, de las cuales 29 fueron oros, cuatro platas e igual número de bronces; es decir, los deportistas de la capital cuerera se hicieron de casi el 40 por ciento del racimo de conquistas que logró el estado, el cual fue de 99 medallas, 63 oros, 16 platas y 20 bronces, con lo que Guanajuato se colocó en un histórico cuarto puesto en el medallero, solo por debajo de auténticas potencias como lo son Jalisco, Nuevo León y Estado de México.

Isaac Piña, titular de la Comisión Municipal del Deporte, señaló durante su intervención que en León “el deporte no es una moda pasajera, a lo largo de los años este municipio ha visto grandes deportistas y campeones, así que ahora es turno de aplaudir el esfuerzo y sacrificio que estos atletas de deporte adaptado han hecho y estamos seguros que en 2023 vendrán más éxitos que presumir porque tenemos el inicio del ciclo olímpico con los Juegos Parapanamericanos en Chile y diferentes Mundiales”.

La gran figura de este representativo leonés fue el tritón y medallista de bronce en los Paralímpicos de Tokio 2020, Ángel Camacho, quien se convirtió en amo y señor de la piscina al colgarse seis metales dorados. Por si fuera poco, “Angelito” venía de una destacada actuación en el Campeonato Mundial celebrado en Madeira, Portugal, donde se agenció una plata y tres bronces.

“Me siento muy feliz por este momento, lo soñé muchas veces y si mis metas se están cumpliendo es gracias a la entrega, la responsabilidad y sobre todo la humildad. Todos los días me levanto y le sonrió a la vida, me fijo una meta e intento ir por ella, así que esto no para aquí, vamos por más para mi ciudad, para mi estado y por supuesto para mi país y esas personas que han confiado en mi”, manifestó Camacho.

Otros atletas reconocidos en la disciplina de para-natación fueron: Karen Morales (5 Oros y 1 Plata), Iván Macedo (2 Oros y Plata), Romina Macedo (2 Oros), Gerardo Hernández (2 Platas y 2 Bronces) y Emanuel Jiménez (1 Oro y 1 Bronce); en para-atletismo, Regina Gómez (3 Oros), Alan Bravo (2 Oros) y Alexandro Vázquez (2 Oros); además, también se destacó la labor de los entrenadores Lizeth Rodríguez y Julio Nava, ambos de para-natación, al igual que Efrén Hernández y Carlos Torres de para-atletismo.

A este evento desarrollado en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural igualmente acudieron Eduardo Ramírez, presidente del DIF León; Marco Gaxiola, director de la CODE Guanajuato; César Flores, presidente del consejo de COMUDE y Juan Ávila, representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS).

En Números