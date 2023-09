Paola Espinosa sostiene que administración de Ana Guevara es la peor: "Todo el mundo lo sabe"

En más de una ocasión Paola Espinosa, medallista olímpica mexicana lo dijo, la de Ana Gabriela Guevara es la peor administración en la historia de la Conade, tiempo después, los mismos atletas le han dado la razón, pues cada vez son más los que se suman a las quejas por la falta de apoyo.

“Así lo dije yo en algún momento, ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto. Cada vez más atletas han alzado la voz. Así que puedo decir es que desde mi trinchera que en Fondep las ganas están de seguir apoyando. Nadie mejor que nosotros sabemos lo que cuesta llegar a unos Juegos Oímpicos. Los entrenamientos, el día a día, las necesidades, y estamos para poner nuestro granito de arena. Nosotros lo tuvimos. Entonces nos toca apoyar un poco”, dijo Paola durante el Guadalajara Open, donde se encuentra un stand en el que los asistentes se pueden sumar al Fondo del Deporte.

🗣️ "Ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto": Paola Espinosa mencionó que la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade es la peor 😱



📹: @kamogu



📲 https://t.co/tPWBOBQxRN pic.twitter.com/YBT32esAUI — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

Si bien Espinosa se encuentra concentrada en su Fundación y el Fondep, la sudcaliforniana no descarta en algún momento asumir un puesto al frente de la Federación Mexicana de Natación o de la Conade, pero no es su prioridad, porque desde donde está ahora mismo puede hacer mucho más por el deporte mexicano.

🗣️"Me encantaría seguir apoyando, porque me apasiona el deporte": Paola Espinosa no descarta un cargo en la Federación Mexicana de Natación o tomar la dirección de la Conade 👀



📹: @kamogu



📲 https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/Hrnr1xvb8B — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

“Nunca me he negado a eso (a ser directiva). Al contrario me encantaría seguir apoyando porque me gusta mucho el deporte. Puedo decir que desde cualquier trinchera lo estoy haciendo. Lo hago desde mi fundación y lo hago ahorita con Fondep y siempre lo voy a hacer, reiteró.

Paola Espinosa espera que el Fondep sea un gran impulso para los atletas mexicanos que estén en París 2024, porque los deportistas llegan a los Juegos Olímpicos por méritos propios 🗣️🇲🇽



📹: @kamogu



📲 https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/HK7Wb7Xkst — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

“No te digo que no. Claro que me gustaría en algún momento cuando se pueda dar. No es como la meta ni el objetivo principal, el objetivo principal es apoyar a los atletas”, reiteró.

Por su parte Iván García, también medallista olímpico mexicano y esposo de Paola, reiteró que el apoyo al deporte se debe ver como una inversión y no como un gasto. Además de que esta feliz de también poder aportar su granito de arena.

🗣️ "A pesar de todas las adversidades, el mexicano es muy guerrero": Ivan García aseguró que a pesar de todo lo malo, siempre hay algo bueno para los atletas de nuestro país 🇲🇽👀



📹: @kamogu



📲 https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/YjZXJq14sH — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

“Quiero invitar a todos los empresarios y a todas las personas a que apoyen. A las autoridades también, que vean que el deporte no es un gasto, es algo que en unos años dará frutos. El deporte a mí me cambió la vida y aunque quiero regresarle un poquito de tanto que me dio el deporte”, expresó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

En el stand de Fondep que está ubicado en el Guadalajara Open, los asistentes tienen la oportunidad de participar en una rifa con distintos artículos autografiaos por las jugadoras del torneo.

Publicado originalmente en el ESTO